疫情襲捲全球，但是擋不住藝術無國界的熱情，西班牙國寶級藝術家皇‧雷普耶斯，曾數度來台擔任駐村藝術家，充滿純真與童趣藝術創作，25日在台中市展出，與高齡90歲皇‧雷普耶斯結下忘年之交的陳蓀裕，多年來收藏作品，其中一幅來台創作《卓蘭之春》，將寶島盛產的香蕉、葡萄等水果成為女子髮飾，傳達大師的台灣之愛，成為畫展亮點。

台中市屯區藝文中心兩年前曾為皇‧雷普耶斯舉辦「永恆的純真 皇‧雷普耶斯的什秘花園」特展，引起熱烈回響，該特展由藝術家余燈銓策畫，邀請大家感受這位西班牙藝術大師作品中的美好，展出水粉畫、版畫，作品約60餘件，被譽為畢卡索的接班人，抱持赤子心以自創手法創作繪畫、雕塑、版畫，如孩子般快樂地玩藝術。

皇‧雷普耶斯以赤子心自創手法創作繪畫、雕塑、版畫，如孩子般快樂地玩藝術。（盧金足攝）

西班牙藝術家皇‧雷普耶斯多年前的創作，和新冠肺炎病毒造型相似，笑稱這幅畫可易名為《病毒》，希望全球早日走出疫情陰霾。（盧金足攝）

西班牙國寶級藝術家皇‧雷普耶斯，數度來台擔任駐村藝術家，創作充滿純真與童趣藝術。（盧金足攝）

台中市屯區藝文中心兩年前曾為皇‧雷普耶斯（中）舉辦「永恆的純真 皇‧雷普耶斯的什秘花園」特展，引起熱烈回響。（資料照／盧金足台中傳真）

皇‧雷普耶斯頭號粉絲、惠蓀開發董事長陳蓀裕難掩向皇‧雷普耶斯習畫的驚艷，直言，「他在我生命中是一個珍貴的經歷」，以後還想規畫咖啡店中展出大師畫作，咖啡館也是畫廊，讓更多人親炙其藝術精神，以後這些畫作不排除以公益捐給博物館、藝術館永遠傳承下去。

陳蓀裕認為，與其他捐出金錢相比，這些藝術作品獨一無二，從皇‧雷普耶斯的溝通跨過語言問題，獲得很多人生啟發，大師還不吝讓他學畫，揮灑彩墨時未掌握風向，彩墨回噴自己一身，大師笑稱，作畫也要和大自然的風向相處。

為何獨鍾皇‧雷普耶斯？陳蓀裕表示，喜歡熟悉的藝術家，欣賞他的理念，還幽默的說「這樣我也不會買到假畫」，對大師各時期畫風如數家珍，早期作品有的較晦暗，反應作者內心，其雙胞胎兄長擔任鬥牛士多年，精彩人生最後魂斷鬥牛場，從此他頭戴牛角帽，背後有洋蔥故事，原因就是懷念手足，令人感動。

「創作是藝術，更是以生命投入」，陳蓀裕表示，大師早期當過油漆工，並非學院派出身，反而不囿於理論，創作跳脫框架，但手指因長期作畫及雕塑、壓克力等媒材，造成手指變形，色彩沾滿指，見證他的創作過程。

皇‧雷普耶斯畫作呈現他在西班牙生活的情景，花鳥、水果、大自然或是蒙面的人物、把玩樂器的孩子，躲在樹後的男子等，讓人會心一笑，皇‧雷普耶斯多次在台駐地創作，留下許多畫壇鉅作。

陳蓀裕還曾揪粉絲團遠度重洋飛到西班牙探訪皇‧雷普耶斯，難忘浪漫的大師來台的交流，藝術家今年已90歲，加上新冠肺炎疫情影響，出國不易，只能隔海思念。

「喜愛台灣人文風情，還把寶島水果入畫」，陳蓀裕將台中市南區「惠田上書房」接待會館化身為皇‧雷普耶斯藝術殿堂，其中「卓蘭之春─春之頌」是大師對台灣的經典之作。

惠田開發董事長邱黎光表示，惠田開發將惠贈「惠田上書房」社區皇‧雷普耶斯3幅畫作與台灣雕塑大師余燈銓的雕塑，並引進500本經典好書於社區閱覽室，以藝術、人文、建築美學的跨界結合，展現品牌深耕人文建築的決心。

疫情造成世界嚴重衝擊，陳蓀裕表示「大師可能預知未來」，當年他以各種媒材創作的版畫，畫中主角頭上有許多觸角，竟和新冠肺炎的病毒造型頗為相似，笑稱這幅畫可以易名為《病毒》，希望全球早日走出疫情陰霾，重新回復世界的生活步調。

(中時 )