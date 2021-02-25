圖書免徵營業稅3月1日下週一上路，但免稅後5％到底歸出版社、經銷商還是書店，或者要回饋給消費者，才能達到「活絡產業」的目標？近日引起業界熱議。25日上午文化部邀集書店、經銷商、出版社三方，召開協調會議，但據了解，出席會議者多為圖書產業公協會、出版社和書店，認為5％要「雨露均霑」的8家經銷商均未出席，無法得到具體共識。

中華民國圖書發行協進會理事長李再星坦言，「只要牽涉到上中下游的交易條件，溝通起來就很複雜，時間真的不夠。」最早在臉書「發難」的邊譜書店老闆廖英良也認為，一來實施日期無法更動，二來文化部認為價格問題是商業交涉，不介入協調，「這是一場毫無意義的討論。」

「溝通時間不夠」是圖書業者上中下游的最大共識。李再星表示，雖然文化部推動圖書免營業稅立意良善，卻完全低估過程的複雜程度，「1月上旬才收到3月1日上線的最後確認，中間還卡了國際書展和春節。經銷商用一紙通知快速確定新模式，也是無奈，因為時間不夠，但對獨立書店而言，形同根本沒有溝通。」

廖英良指出，圖書免營業稅的政策目標，到底是為了具體減輕業者負擔，還是只是讓大家分錢？「如果是大家分錢，那真的是誰勢力大誰決定。如果是減輕負擔，就應該是原本誰負擔的稅就回到誰手上。甚至如果是消費者負擔的錢，產業大家就都省一點，回饋給消費者。」

有出版業者也私下表示，雖然圖書免營業稅是好的政策，實際上帶來的效益很小。他舉例，夾在中游的經銷商非常弱勢，有太多進項稅，包含運費、倉租，都未因為免營業稅之後無法扣抵，「雖然表面上免除了5％的營業稅，實際計算下來，可能只會多個1％的營收。」

友善書業合作社經理蘇至弘則表示，政府若真的要為圖書產業帶來幫助，能否參考出口區實施「零稅率」，「出版產值也不多，影響不大，但在文化上的意義會很大。」李再星也建議，政府甚至可以免除20％的營利事業所得稅，「對圖書產業就會有具體的幫助。」

廖英良表示，站在書店立場，下週圖書免稅上路後，為了要有書可賣，還是只能接受經銷商要求的進書折數，「只是這次已經打破了過往進書『七折』的書業默契，不曉得未來會不會又有更多變動？」

(中時 )