台北市議員 王世堅（資料照/攝影/范佐意）

國民黨主席江啟臣24日和台北市長柯文哲同台出席論壇，不但引發基層反彈，也無可避免成了算計政治利益的場合，台北市議員王世堅24日對此提出看法，直指江啟臣這次找柯文哲合體，有兩人意外受到傷害，那就是智庫副董事長連勝文和前主席朱立倫。

王世堅在政論節目《新聞面對面》中說，江啟臣這次找柯文哲合體，有兩人意外受到傷害，第一個人是連勝文，只能4字形容，那就是「情何以堪」，他也猜測現在連的心情，大概只剩「哀莫大於心死」這一句話能夠形容了。

其實國民黨舉辦「國政願景2030」系列論壇，邀台北市長柯文哲與談，連勝文是在最後一刻得知並提出反彈，但後來他說，個人的感受倒不是很重要，但提醒黨高層應該用更無私且更謹慎態度處理藍白同台一事。從反彈到修正態度，王世堅認為，這是因為連有風度，加上想開了，所以不敢忤逆這件事。

國民黨智庫副董事長連勝文。（黃福其攝）

另外，王世堅認為，另一位受傷的人正是朱立倫，因為朱立倫從這次事件後，「典型成了邊緣倫」，最基本的一個告知都沒有，他過去專門算計別人，這次自己被算計，可以說是很大的一次改變；最後，他更批「當然柯沒有中心思想、核心價值，但跟他和在一起就是一起瞎、一路瞎到掛！」

至於江啟臣邀請柯文哲的心態，節目另一位來賓、新北市議員葉元之認為，與其說是國民黨要拉攏民眾黨來對抗民進黨，不如說是江啟臣要利用柯文哲的聲量，對抗韓國瑜、趙少康的勢力，要鞏固黨主席大位、爭取連任。不過，江啟臣24日已對外否認上述說法，並稱自己不需靠柯來拉抬聲勢。

(中時新聞網)