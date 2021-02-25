前美國海軍部長、前任參議員吉姆．韋伯(Jim Webb)最近撰文主張，拜登政府應啟動「美版一帶一路」來抗衡中國在世界的影響，但此一建議引發各界專家激辯，支持者認為這種「以牙還牙」的做法是有遠見的實用主義，反對者卻指稱美國一向鼓勵自由競爭，「一帶一路」這種高度依賴政府調控的專案只會浪費巨額資源。

韋伯在《華爾街日報》上投書建議，拜登政府應考慮啟動「美版一帶一路」。美國也可以像中國一樣在世界各地投資大型基建項目以增強影響力。中國通過「一帶一路」與亞非拉發展中國家建立經濟和外交聯繫，並藉此進行軍事滲透，但美國的公共討論對此重視不足。

大陸在非洲的一帶一路項目、由大陸援助尼日興建的賽義尼·孔切將軍大橋竣工通車。（圖／新華網）

韋伯說，中國近年來不斷升級的軍事、外交挑釁和人權迫害已讓許多發展中國家開始對參與一帶一路產生遲疑。拜登政府抓住這一時機，給這些地區選擇美國的機會，以此抗衡中國影響力。而且美國可以比中國做得更好，以此激勵全球自由社會的進一步向前發展。

《美國之音》指出，韋伯的建議引起各方面的激烈辯輪，支持者稱其為「有遠見的實用主義者」，若想阻止中國奪得世界超級大國的頭銜，就得以牙還牙，支持在亞非拉國家的投資項目。但是，也有許多自由派經濟學家呼籲，美國不該在與中國的競爭中效仿中國的做法。

曾在「一帶一路」項目為大陸國家發改委提供諮詢的資料分析公司Complete Intelligence創始人納許(Tony Nash)認為，「一帶一路」或「中國製造2025」都不是美國做事的方式。美國應對大國競爭的最佳方式是鼓勵自由競爭，美國的全球影響力應來自於宣導透明和自由競爭的國際體系。

美國經濟新聞網站RealClearMarkets編輯塔姆尼(John Tamny)則發文指出，美國的影響力就是自由，「一帶一路」這類高度依賴政府調控的專案只會浪費巨額資源，並損害美國宣導自由競爭的世界形象。

華盛頓智庫威爾遜中心亞洲項目主任庫格爾曼(Michael Kugelman)受訪時表示，美國增強海外基建項目投資固然有戰略價值，但現在不是時候。疫情當前，拜登政府的重心是重振美國經濟。佛蒙特州明德學院(Middlebury College)歷史系教授、美亞關係專家喬伊絲．毛(Joyce Mao)也支持美國的海外基建投資，但要在這一點上獲得足夠的美國公眾支持和兩黨共識是個挑戰。

也有評論不看好「美版一帶一路」的做法，獨立媒體《中非項目》也在推特上稱：「美國納稅人自己的道路、橋樑和機場處於年久失修狀態，很難想像他們會支持巨額投資發展中國家的基礎設施建設能與中國競爭。」

納許認為，美國公眾現下不可能接受花幾兆美元在海外項目上。疫情衝擊下，美國國內有太多地方需要花錢。庫格爾曼則說，美國很多地方正在工業衰退中掙扎，若聽到政府將啟動龐大的外國基建專案，不會有好反響的。

庫格爾曼強調，在海外基建投資方面美國該有自己的步調和預期，沒必要非得在數量級上和中國平分秋色，畢竟中國在這上面已經領先太多步了。與其在這上面投入鉅資追趕中國，何不更專注於保持美國領先領域的競爭優勢？

(中時新聞網)