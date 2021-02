(摘自林環牆臉書)

美國北卡羅來納大學經濟系台籍副教授林環牆今(25)日在其臉書以「論文門在英國行政法庭取得重大突破」為題,宣布英國第一審行政法院宣判,皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」(ICO;Information Commissioner's Office)必須公開蓊統蔡英文博士論文口試委員姓名,引發熱議。

林環牆宣布,美國人夥伴理查生(Michael Richardson)最近收到英國「第一審行政法院」(First-Tier Tribunal)有利的判決,重重打臉了直接向英國國會報告的皇家獨立「資訊特任官辦公室」(ICO;Information Commissioner's Office)的特任官伊莉沙白.得罕。理查生部落格也詳細記載此事:https://richardsonreports.wordpress.com/....../richar....../。

林環牆摘要英國「第一審行政法院」的判決,包括3個重點:

1,起初該法院猶豫是否應允許外國人也可引用資訊自由法,以要求英國公共機構公開資訊,但最後判決:理查生要求英國倫敦大學公開所謂「蔡英文博士論文口試委員姓名」的請求,並沒有所謂「領土管轄權」(territoriality)的問題,也就是說無論是英國人或外國人都有權行使英國資訊自由法。

2,「第一審行政法院」判決,英國ICO特任官得罕必須在今年3月16日或判決書送達28天後,回答理查生的請求及其他相關問題,也就是公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」。

3,「第一審行政法院」判決,ICO必須告知英國倫敦大學董事會(Council of the University of London),理查生已提訴願反駁該董事會做成拒絕公開資訊的決定。

林環牆表示,第一審行政法院的判決書的案號是Tribunal Reference Number: 2020.0212,做成這個判決的司法官(Tribunal Registrar)是Mrs. R. Worth,判決的日期是2月10日。

林環牆強調,論文門走到今天,我們已看到黑暗隧道盡頭的亮光,而是非正義將會獲得伸張。他也再次呼籲倫敦大學和倫敦政經學院,不要再賤踏學術倫理與道德良心,「2011年的格達費醜聞中,你們不是可以公開了格達費兒子薩伊(Saif Gaddafi)的博士論文口試委員嗎?那麽,為什麽你們不敢公開蔡英文的博士論文口試委員?」

總統府發言人張惇涵表示,對於林先生的言行沒有評論。但我們仍願不厭其煩再說一次,關於蔡總統的博士學位,只有求證LSE校方是唯一且正確的管道,LSE校方已有公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」,而總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料,證明總統經過嚴謹程序,取得博士學位。

(旺報 )