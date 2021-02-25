(摘自林環牆臉書)

美國北卡羅來納大學經濟系台籍副教授林環牆今（25）日在其臉書以「論文門在英國行政法庭取得重大突破」為題，宣布英國第一審行政法院宣判，皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO；Information Commissioner's Office）必須公開蓊統蔡英文博士論文口試委員姓名，引發熱議。

林環牆宣布，美國人夥伴理查生（Michael Richardson）最近收到英國「第一審行政法院」（First-Tier Tribunal）有利的判決，重重打臉了直接向英國國會報告的皇家獨立「資訊特任官辦公室」（ICO；Information Commissioner's Office）的特任官伊莉沙白．得罕。理查生部落格也詳細記載此事：https：／／richardsonreports.wordpress.com／......／richar......／。

林環牆摘要英國「第一審行政法院」的判決，包括3個重點：

1，起初該法院猶豫是否應允許外國人也可引用資訊自由法，以要求英國公共機構公開資訊，但最後判決：理查生要求英國倫敦大學公開所謂「蔡英文博士論文口試委員姓名」的請求，並沒有所謂「領土管轄權」（territoriality）的問題，也就是說無論是英國人或外國人都有權行使英國資訊自由法。

2，「第一審行政法院」判決，英國ICO特任官得罕必須在今年3月16日或判決書送達28天後，回答理查生的請求及其他相關問題，也就是公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」。

3，「第一審行政法院」判決，ICO必須告知英國倫敦大學董事會（Council of the University of London），理查生已提訴願反駁該董事會做成拒絕公開資訊的決定。

林環牆表示，第一審行政法院的判決書的案號是Tribunal Reference Number： 2020.0212，做成這個判決的司法官（Tribunal Registrar）是Mrs. R. Worth，判決的日期是2月10日。

林環牆強調，論文門走到今天，我們已看到黑暗隧道盡頭的亮光，而是非正義將會獲得伸張。他也再次呼籲倫敦大學和倫敦政經學院，不要再賤踏學術倫理與道德良心，「2011年的格達費醜聞中，你們不是可以公開了格達費兒子薩伊（Saif Gaddafi）的博士論文口試委員嗎？那麽，為什麽你們不敢公開蔡英文的博士論文口試委員？」

總統府發言人張惇涵表示，對於林先生的言行沒有評論。但我們仍願不厭其煩再說一次，關於蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已有公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，而總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

(旺報 )