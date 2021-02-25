桃園市八德區農曆年前發生擄人案，50餘歲的黃姓癌末男疑因道上債務糾紛，遭3車包夾強押到新北圍毆，6天後、大年初一才獲釋，一度爆出親屬以5000餘萬贖人，檢警持續追查陸續逮捕11名疑為竹聯幫成員，但雙方都對案情避重就輕，其中4人被依妨害自由罪嫌收押禁見。

疑為桃園黑人家族的黃姓中年男子，曾因非法經營地下期貨、暴力討債等案被捕，近年因已癌症末期淡出，但疑似債務糾紛、替女兒強出頭，惹惱竹聯幫弘仁會而遭擄。

黃男2月6日駕駛BMW到八德訪友，孰料在興豐街已遭盯上一路尾隨，緊跟到後庄街後遭3車包夾衝撞，一行約7、8人下車持木棍、球棒等砸車，強行將黃男擄走毆打，一度傳出贖金高達5000萬元。

檢警獲報以車追人，3天後即拘提6人、聲押1名蕭姓男子，家屬也透過關係和對方交涉，讓黃男順利在大年初一、12日獲釋，檢警持續追緝，陸續再逮到一行總共11人，因黃姓被害人對案情也避重就輕，未證實是否有交付贖金，且供稱全程被蒙眼，在未有積極證據下，檢方僅依妨害自由罪嫌將其中趙姓、李姓及楊姓3人，向桃園地院聲請羈押獲准。

據了解，黃男獲釋後有交付約1000萬元鉅款，但外傳是「欠債還錢」，也有一說是黃男替女兒強出頭的「遮羞費」，檢警仍在持續調查釐清，並追查背後主謀。

(中時 )