藝人趙小僑和劉亮佐結婚近4年，一直積極求子，經歷過1次人工受孕和3次試管嬰兒都失敗，日前終於成功報喜懷孕，未料今（25日）就傳出寶寶胎停，劉亮佐也在臉書宣布遺憾消息，讓粉絲相當震驚。

趙小僑和劉亮佐婚後為了求子吃盡苦頭，19日才宣布順利懷孕，粉絲們都替他們感到開心，未料25日夫妻倆就在臉書告知噩耗，「昨天（2/24）第二次產檢時發現我們16週的寶寶胎停了，很抱歉不到一週的開心祝賀振奮大家的氛圍那麼快就跌落下來。」

很遺憾的通知大家， 昨天（2/24）第二次產檢時發現我們16週的寶寶胎停了， 很抱歉不到一週的開心祝賀振奮大家的氛圍那麼快就跌落下來。 做試管的過程中非常感謝台灣艾捷隆及送子鳥的幫助， 讓小僑在14週的呵護下順利畢業， 這段時間寶寶的大小... 由劉亮佐發佈於 2021年2月25日 星期四

文中提到，這段時間寶寶的大小和發育都非常正常，突然發生的意外目前還找不出任何原因，希望外界不要過多揣測，而現在既定的工作，他們仍會努力去完成，同時請大家給他們一些時間沈澱，「我們想跟大家説的是，意外是沒辦法防備的，我們千萬不能因為這種無法預知的恐懼而失去對生命的期待和努力，最後感謝這段時間所有人的祝福及支持。」

而兩人之前曾說這次最後一次做人工試管了，是否還要再接再厲繼續「做人」？經紀人修毅表示，還沒決定，目前先養好身體再說，也還沒討論到這部分，他們這兩天都還在悲痛中，「我只能說小僑真的很堅強，我已經哭了兩天，更別說僑和斗哥」。

(中時新聞網)