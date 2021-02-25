中華電信持續強化雲端垂直應用服務，今日與緯創集團聯合宣布，由中華電信參股緯創集團子公司-緯謙科技股份有限公司，從5G結合AI趨勢並聯手創建智能5G雲服務平台，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端垂直應用服務，協助企業透過雲端服務實踐數位轉型。

中華電信與緯創集團合作，將以緯謙科技在多元混合雲架構的行業應用解決方案為起點，提供行業所需的雲端解決方案及諮詢與管理服務，並透過研發整合企業所需商務情境的行動辦公應用服務，利用新科技協助企業成長，創新發展新商業模式，提升企業生產力。

中華電信積極布局5G及IoT相關服務，攜手緯創集團在各場域智慧應用的優勢，以緯創子公司緯謙科技在雲端行業應用的整合實力，作為打造5G＋雲端＋智慧應用的黃金三角先鋒，協助企業躍進5G雲紀元。

中華電信董事長謝繼茂表示，「中華電信持續強化雲端應用服務，很高興和緯創集團共同投資緯創集團子公司緯謙科技，從5G結合雲服務並共同拓展5G行業雲服務應用」。總經理郭水義進一步指出，「5G及IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，中華電信將攜手緯謙科技，加速推出各項5G智慧雲端服務，並與緯創集團在智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等領域逐步展開合作，除在台灣市場外，未來也將攜手拓展海外市場，向海外輸出台灣5G智慧應用經驗」。

緯謙科技係由緯創集團100％持股，此次迎來中華電信入股，將開啟嶄新局面，除了持續著重於多元整合的應用開發，將更著重於高速通訊技術的運用，結合5G的高頻寬、低延遲與多連結等全新特性，開創高速高效的雲服務新紀元。

(中時 )