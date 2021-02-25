聖暉（5536）受惠無塵室機電整合工程施作進度認列暢旺，加上精實營運成本、費用管控得宜，2020年第四季EPS達5.05元，季增45.11％；2020年合併營收139.8億元，創歷史次高，年增10.27％，稅後淨利歸屬母公司業主9.7億元，EPS達17.90元。

聖暉集團考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今（25）日董事會決議通過2020年擬配發每股12元現金股利，已連續10年現金股利配發率達65％以上水準。以今日收盤價202元推算，現金殖利率逼近6％。

聖暉致力提升公司治理，推動集團永續發展，且董事任期將於今年5月屆滿，為強化董事會運作、借重董事職能及董事多元化，今年規劃再新增一名獨立董事名額，屆時獨董席次將過半。

此外，聖暉集團旗下持股86.66％的聖暉系統集團集成股份有限公司，規劃今年遞件申請上市，今日董事會討論並通過相關承諾事項。聖暉表示，上市申請有助於拓展大陸業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化競爭優勢，如順利完成上市程序，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值。

聖暉2020年第四季合併營收37.2億元、稅後淨利歸屬母公司業主2.7億元、EPS5.05元，受惠主要客戶無塵室機電整合工程施作進度認列暢旺，帶動兩岸生產基地產能利用率提升，第四季雖原物料、人力調配等短缺情況帶動相關費用增加，聖暉憑藉集團精實營運成本、費用管控得宜，帶動第四季營運表現分別較第三季成長12.34％、44.97％、45.11％。

2020年全年合併營收為139.8億元，創歷年次高，年成長10.27％。聖暉表示，去年雖有疫情干擾，原物料、人力供需吃緊帶動費用增加，以及匯損等不利因素，但在集團營運管理效率持續精進，2020年稅後淨利歸屬母公司業主為9.7億元、EPS仍達17.90元。

聖暉表示，受惠全球供應鏈生產基地加速產能分散，促使半導體、電子零組件、醫療生技等產業朝台灣、東南亞等地區擴建趨勢明確，以及台商回台投資、房市熱絡挹注，同步推升高端商辦及廠辦需求，不僅帶動整體未完工的在建工程案量優於去年表現。

此外，聖暉集團持續採取多區域、多產業、多工種接單策略布局效益發酵，持續精進多元化特殊工法、多工程整合服務，並優化整體訂單結構，挹注2020年第四季整體毛利率、營業利益率，分別達20.52％、14.10％。

展望2021年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，持續專注多產業、多區域、多工種的營運重要策略執行，看好半導體、電子零組件、網通、傳統產業等主要客戶陸續加大今年資本支出計畫，在主要趨勢不變下，期待集團擴大整體接單動能，創造聖暉未來整體營運更上層樓。

(工商 )