王逸帆導演，林道禹、林幻夢露主演的短片《伏魔殿》25日舉辦首映會，劇中林道禹眼神犀利，暗藏兇狠，但其實被女主角林幻夢露大讚私下是暖男，常帶給她許多鼓勵。

林幻夢露印象最深刻的一場戲就是被車撞的戲，有幾次讓她感覺撞到五臟六腑都要碎裂了，她說：「那台車原比我想像的高，試撞車4、5次後，還是沒有很成功，覺得有點挫折。」不過她意外看到林道禹展現暖男的一面，因為這關係已經成為對方的粉絲。

林幻夢露說：「林道禹在車上駕駛座，看著我用唇語說加油，手比了讚！我真的眼淚快要流下來，覺得這人也太帥了，是暖男！」林道禹聽完開完笑說：「看我的光頭就知道了。」意指跟燈光一樣溫暖，他表示暖男舉動是受到鄭人碩影響，「平常被碩哥這樣對待，應該也要將這樣的感動帶給別人」。片中，女主角林幻夢露苦練劍術，每天都在家裡、路上練劍術，持續2個月，練到手都起水泡，該劍其實不輕，至少達2公斤，成果讓導演王逸帆很滿意，知道她一定做得到。

林道禹近來電影作品中展露頭角，犀利的眼神成了招牌，導演大讚：「他的眼神在鏡頭前真的不用修飾，不需要刻意演出就好有故事。」不僅如此，林道禹常在拍片現場展現高亢的情緒，因為真的很喜歡《伏魔殿》與導演，還喜歡在導演耳邊大叫，有次被耳朵不好的導演語重心長拜託別再這樣。

《伏魔殿》曾獲2020台北電影獎的動作設計獎及最佳造型設計獎兩項提名；以及入圍2020金馬獎最佳劇情短片。該片以台灣宗教乩身為題材，虛構出來的「神明」其實暗藏寓意，是暗喻法官判刑，有時讓人不知道是錯還是對，至高無上的代表就好比神明一樣。為了該片，與導演長期合作的特化團隊覺藝工作室，更特別為電影量身訂造血砲裝置，讓血在演員身上噴發自如，但導演說：「如果還能有機會，希望血可以噴得更華麗，因為噴血還是要配合光打得好，這次光線讓血看起來太暗，希望下次會更好。」《伏魔殿》2月26日全台上映。

(中時 )