109學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽3月6日、7日於台北小巨蛋登場，大會本周六（27日）、日（28日）兩天上午9點起開放一般觀眾索取6日、7日賽事票券，到3月5日晚間10點截止，今年首度實施「清場制」，高中體總秘書長朱彩鳳表示包括公關票券及一般票券，將可達一天加起來可2萬4000人入場觀賽。

朱彩鳳表示，高中體總根據過往如黃牛票，或是民眾不一定一天全程看所有賽事、離場後留下空位等問題，思考新的索票規定，決定首度實施「清場」，兩天賽事共劃分4場次，3月6日第1、2場為「第1場次門票」， 6日第3、4場為「第2場次門票」， 3月﻿7日第1、2場的男、女季軍戰為「第3場次門票」， 7日第3、4場男、女冠軍戰為「第4場次門票」。「第1場次門票」及「第3場次門票」結束後將進行全館清場，除特定持證者外均需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力，為所支持球隊加油打氣，而台北小巨蛋能容納1萬2000人，加上清場制，觀眾更換後評估一日可讓2萬4000人入場感受賽事，扣掉持證人士等，一場次大約有近萬張票可索取（公關票加一般票）。

朱彩鳳補充，民眾索票成功後，必須在24小時內領取，否則將取消釋出，另外為了杜絕黃牛，一般票券登記索票採實名制，屆時進場必須核對身份證，入場者必須與票卷上資訊一致，並備妥姓名及身分證字號，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

對於索票建議，朱彩鳳希望球迷也不要只將重點放在冠軍戰，「我認為6日的比賽也很精彩，畢竟男、女8支隊伍都會為了冠軍賽門票精銳進出、奮戰到底，相信精彩度絕對不輸冠軍戰，歡迎球迷多多索取6日決賽首日票券。」

HBL 4強總決賽6日賽程，上午10點女生組淡水商工對陽明高中，12時點男生組南山高中交手東泰高中，16點永仁高中迎戰北一女中，18點光復高中對泰山高中；7日賽程10點女生組季軍戰，12點男生組季軍賽，16點女生組冠軍戰，18點男生組冠軍戰。

(中時 )