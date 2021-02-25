台灣之星宣布重磅推出劃時代5G創新資費ㄧ「保證最低價」5G資費與4G／5G「自由配」，即日起，凡新申辦／攜碼，即可依自身需求選擇：(1)「保證最低價」5G資費，網路門市與實體門市皆可辦，5G上網每月最低$299起，不論用多用少，都可依當月用量套用6組資費自動試算，每月保證都是付最少；(2)網路門市限定4G／5G「自由配」，5G上網月租$149起，上網、通話任意配享超值加價最高6倍送，加$100通話費率狂降83％，每分鐘只要$1，靈活選擇自身需求，組成最適合自己的資費，用不到的項目就不要再使用，每月都可更換優惠組合項目，進入5G時代繼續享受最公平、合理、好用的資費。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星一向以用戶的實際需求為優先考量，同時貫徹『創新』的DNA，不以電信業傳統框架為限，持續打破舊有思維，為消費者提供更公平、合理、好用的服務。

一路走來，台灣之星不斷領先業界首創各式『創新資費』，至今不僅滿足了75萬人的需求，也幫助台灣之星突破大環境的不利條件，在2020年市場疲弱的情況下，全年行動用戶數仍成長超過23萬，成為唯一行動用戶數正成長的電信業者。不僅如此，網路門市『自助．返利』的精神也廣泛受到消費者的青睞，截至目前創下每1小時就有34人線上成立訂單的佳績。

5G新紀元已在去年展開，各家業者都還處於積極建設的階段，在這個4G和5G的過渡時期，台灣之星依然秉持一貫的立場，相繼推出『用多少付多少』、『保證最低價』與『自由配』5G資費，誓言在新時代繼續提供消費者最有利的資費。」

台灣之星考量許多族群每月用量不固定，既想享資費優惠的同時又不願意被單一資費合約綁住，因此分別精選「6組5G資費」與「5組4G資費」：(1) 5G上網：月租$299起，享網內互打免費，網外／市話最高各送120分鐘或(2) 4G上網：月租$99起，享撥打網外／市話通通$1／分；對應消費者4G或5G的申辦選擇，系統會自動依當月實際用量試算出對應組數的帳單金額並以最低金額出帳收費，無論常出國的商務人士、有劇才追的家庭主婦或公司有固網但仍要跑業務的上班族，都能不用擔心用多用少，確保每月都是付最少。

對於想嘗鮮5G的消費者，台灣之星也提供網路門市限定的5G「用多少付多少」，挑戰5G資費門檻市場最低，月租終身$0起，上網、打電話通通以量計價，同時延續「用到5G才付錢」公平、合理的核心精神，4G與5G分開計算，用5G訊號付5G的錢、用4G訊號只需付4G的錢，消費者可依需求選擇「後付」的月租型或「先儲」的預付型產品。

(中時 )