國際板債市2021年有好的開始。金管會25日公布，今年元月國際板共有25檔債券發行，發行量85.31億美元（即約新台幣2,423億元），是近八個月來的新高發行量，比去年同期增加近349％，證期局分析，主要是美元利率維持低檔，吸引債券發行人來台發行；其次就是有墨西哥政府來台發行其首檔主權債券，30億美元；第三就是有壽險資金等買盤支撐。

同時，2020年國際板債市共提前贖回159檔債券，金額高達458.48億美元，即有近新台幣1.33兆元的債券被提前贖回，造成國際板債券流通量一度下跌1,677億美元，壽險公司手中的債券亦被大量贖回，投資經常性收益率下跌。

但2020年不少發行者是贖回債券後，會發行新的債券，且利率低檔，亦有新的發行者趁低利率發新的債券籌資，加上壽險公司急著回補債券部位，去年共有195檔國際板債券發行，發行金額601.56億美元，創歷史新高，加上今年1月再新發行85億多美元，到1月底國際板債券流通檔數上升到675檔，流通餘額1,855.22億美元，創歷史新高。

過去持有國際板債券逾8成的壽險業，在金管會設下國際板加計國外投資不逾資金65.25％，且國際板債券去年大量贖回後，今年1月底壽險業投資國際板債券部位約4兆718億元，約只占流通金額的77％左右，比率明顯下降。

所幸今年預估會提前贖回的的債券明顯減少，元月僅6檔債券、11.82億美元的債券被贖回，比去年同期檔數及金額都少逾5成。

(工商 )