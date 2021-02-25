黃明太委託友人攜帶50萬現金前來辦保。（袁庭堯攝）

檢方複訊後，依《證券交易法》諭令黃明太以50萬元交保候傳。（袁庭堯攝）

民進黨高雄市議員黃明太遭指控，勾結不法集團用高價買入、低價賣出的方式哄抬或摜壓特定股票，25日他到高雄地檢署接受複訊，檢方訊後依《證券交易法》諭令50萬元交保候傳。黃明太強調「清者自清」，希望法律還他清白。

調查局接獲證交所異常交易報告，表示有特定集團意圖以連續高價買入、低價賣出手法，鎖定三洋紡織、邁達康、大立高等股票哄抬或摜壓。調查局報請高雄地檢署指揮偵辦，全台大動員至北高、桃園、花蓮等地搜查，陸續約談黃明太及多名人頭到案說明。

據了解，黃明太涉嫌與炒股集團勾結進行波段炒股，具體炒股期間仍待檢方訊問認定。該案主嫌為有炒股前科的洪姓女子及台灣蠟品董座兼總經理林哲印，與黃及另一名主嫌李姓男子4人均列被告，但林男及李男並未到案說明。該案涉案嫌疑人共20多人，目前仍有部分嫌疑人尚未到案說明，案情仍在拼圖中。

黃明太是本屆高雄巿議會新科議員，環保科技業起家，具有化工相關背景，曾擔任長興化工工程師、平和環保科技公司總顧問，也是多家公司老闆，在議會被尊稱「總裁」或「太哥」。2020年7月因大立高人事異動，一度接任董事長，但任期僅一天又被公司董事會換角，改任副董事長。

高雄巿議會民進黨團總召鄭光峰說，黃明太雖然目前退出民進黨團運作，但對黨團還是相當照顧與支持，涉案部分究竟是個人投資行為或怎樣，案情並不清楚，需由司法進一步認定，基於同事情誼，民進黨團持續表達關心。

國民黨團總召蔡武宏說，黃明太本來就是公司的大老闆，檢調是看證據辦案，但投資也是個人行為，目前案情並不明確，加上檢調還在調查中，基於尊重，不方便說什麼。

(中時 )