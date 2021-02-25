浩角翔起、籃籃、阿樂近日錄《綜藝新時代》，到盛產鳯梨的台南官田體驗鳯梨農工作，開場大家扮起「Piko太郎」，電棒燙、豹紋大衣造型讓網路女神阿樂、籃籃一秒變大嬸，鳯梨達人林秋茂看到笑到闔不攏嘴，達人表示鳯梨農首先要不怕刺，因為鳯梨葉帶勾又布滿細刺，一年就破六條牛仔褲。藝人聽完全卻步，只有阿樂自告奮勇下田嚐試，才走二步便被刺到唉唉叫，趕緊往回跑。

浩子要達人先示範下田走一遭，達人看到明星退縮模樣，在大家還沒回過神時猛拉一把，便把浩子推入田中，還沒回過神的浩子嚇得驚慌失措，全身扭曲的模樣笑翻全場。製作單位為讓觀眾知道鳯梨葉真的很刺，不是在演戲，設計了一串氣球讓籃籃綁在腰間，看她穿梭在田裡氣球剩幾顆，鳯梨達人更大方加碼，只要她回來身上還能有氣球，一整年官田找他吃鳯梨都免費。

籃籃卯足全力。（民視提供）

為一年份鳯梨，籃籃卯足全力，只是走沒一半，身上氣球幾乎全破光，只剩下一顆，為保護這僅剩的氣球，她只好學電影女主角綺夢招牌動作，舉起手擺在頭頂，藉此拉高腰間氣球高度，沒想到這一拉，竟有一根鳯梨葉直接插到籃籃的肚臍洞，讓她又痛又檻尬，還好最終成功完成任務，為她贏回一年份鳯梨。浩子還在鳯梨田裡，學起偷鳯梨的猴子，他唯妙唯肖的樣子，讓阿翔大虧他不當猴子好可惜。

(中時 )