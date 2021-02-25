一片灰濛濛籠罩半個台灣，今、明兩天的空氣品質糟到不行，環保署發布紅色警戒，提醒中部以北民眾，外出嚴防污染物傷身。造成空汙的主要汙染物，是讓人聞之色變的「PM2.5細懸浮微粒」，醫界近年警告，PM2.5不只會影響呼吸道、心臟、易過敏等，長期累積恐導致癌症！

台灣西部地區今風速弱，水平、垂直擴散條件都差，加上南部污染物北上，北台灣幾乎籠罩在空污中；信義區的台北101及西區的新光三越，均被霧霾遮掩。環保署針對大台北、竹苗、中部發布紅色警示。

大台北受限盆地地形，高懸浮微粒空氣不易擴散，感受格外明顯，今天外出的人，光用肉眼就能看到惡劣空品。PM2.5細懸浮微粒已被證實是引發人體過敏、發炎的重要因素，若真的污染嚴重，盡量不要出門並緊閉門窗。

PM（懸浮微粒），是漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物，直徑小於2.5微米的粒子，稱為PM2.5、通稱細懸浮微粒。一般懸浮微粒因顆粒較大，會被身體的防衛機制擋住，不進入體內；PM2.5比頭髮還細28倍，會直接進入肺部，再透過血液通往全身，日子一久，就成為有害物質。

醫師指出，體內若殘留過多PM2.5，免疫系統恐怕被癱瘓，對人體來說，輕則過敏、發炎，重則罹癌。世界衛生組織已把PM2.5列為「第一級致癌物」，根據資料，這些細懸浮微粒含15種以上致癌物，成了看不見的「隱形殺手」。

除此之外，空氣污染也會造成老年性黃斑部病變，一氧化碳與二氧化氮會嚴重危害眼睛健康，因這些物質隨著血液循環流到黃斑部，可能誘發黃斑部產生病變。

(中時新聞網)