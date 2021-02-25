「蔡英文博士論文門」爭議自2019年總統大選前持續延燒至今，出現重大進展。美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆今天表示，英國行政法院一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO；Information Commissioners Office）必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」並解析3大重點。對此，網友回應，「真不明白不就論文，有那麼複雜嗎？」、「出來混，該還的總是要還的」。

圖為總統府108年9月23日召開記者會，亮出蔡英文總統在倫敦大學博士論文原稿。（陳君瑋攝）

林環牆25日在臉書發文透露，「美國獨立記者夥伴麥克．理查生（Michael Richardson）近日收到英國第一審行政法院判決，它重重打臉直接向英國國會報告的ICO特任官伊莉沙白．得罕（Elizabeth Denham）。林環牆稱，該判決有3個重點：

第一，起初該法院本猶豫是否應允許外國人也可引用資訊自由法，以要求英國公共機構公開資訊。最後一審判決：理查生要求英國倫敦大學公開所謂「蔡英文博士論文口試委員姓名」的請求，並沒有這個所謂「領土管轄權」(territoriality)的問題；即任何人，無論是英國人或外國人都有權行使英國資訊自由法。

第二，一審判決：英國ICO特任官得罕，必須在今年3月16日或者在判決書送達28天後，回答理查生要求公開所謂「蔡英文博士論文口試委員姓名」的請求及其他相關問題。

第三，一審判決：ICO必須告知英國倫敦大學董事會(Council of the University of London)，理查生已提訴願反駁該董事會做成拒絕公開資訊的決定。

林環牆表示，第一審行政法院做成這個判決的司法官（Tribunal Registrar）是Mrs. R. Worth，判決的日期是2月10日，Tribunal Reference Number： 2020.0212。

對此，該篇判決報導，在入口網站《Yaoo》吸引近2千名網友留言熱烈討論，「真有寫何必列為機密，論文不就給大家分享參考的嗎？」、「真不明白，不就論文、有那麼複雜嗎？論文不就是公開越多人看和引用才有價值」、「拿出來不就解決一切了，不懂」、「出來混，該還的總是要還的」。

對於論文爭議，總統府曾在108年9月23日發出新聞稿回應，總統府發言人黃重諺展示總統博士論文原始文件，並指出，為鼓勵國際貿易法領域的研究，總統已經決定授權國家圖書館，將她的博士論文開放大眾閱覽，方便所有有志於國際貿易法的研究者投入相關研究。對於部分人士針對總統博士學位的各種不實抹黑，甚至已經造成對校方、各界不必要的騷擾，府方也提供向校方取得之總統當年學生資料，證明總統經過嚴謹過程，取得博士學位。

蔡英文論文，英國法院有新判決。(圖/摘自林環牆臉書)

網友留言熱烈討論。(圖/翻攝自 入口網站Yaoo)

(中時新聞網)