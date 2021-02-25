華票（2820）董事會25日通過109年度股利分配，將分派每股現金股利0.87元，總金額11.68億元。

華票並決議財報，全年利息淨收益為11.21億元，淨收益25.07億元，稅前淨利為19.92億元，淨利15.78億元，歸屬於母公司業主淨利15.78億元，基本每股盈餘1.18元。

皇普自結去年財報　每股稅後純損0.73元
聯電配息1.6元 21年來最高

(工商 )

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