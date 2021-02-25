華票董事會決議配息0.87元 21:052021/02/25 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華票（2820）董事會25日通過109年度股利分配，將分派每股現金股利0.87元，總金額11.68億元。 華票並決議財報，全年利息淨收益為11.21億元，淨收益25.07億元，稅前淨利為19.92億元，淨利15.78億元，歸屬於母公司業主淨利15.78億元，基本每股盈餘1.18元。 皇普自結去年財報 每股稅後純損0.73元 聯電配息1.6元 21年來最高 (工商 ) #華票 #淨利 #配息 #董事會 #日通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中龍鋼鐵董事會決議 擬不發放股利 16:022021/02/25 財經 融程電獲利衝次高 大發4元股利 17:502021/02/25 財經 華新麗華3月份不銹鋼品率先喊漲 304系列盤元每公噸大漲5千元 14:372021/02/25 財經 拉尾盤 中鴻去年每股賺0.37元 04:102021/02/25 證券．權證 《電子零件》南電去年獲利衝近12年高 擬配息3.4元 17:222021/02/25 財經 庫克：計畫調高蘋果股息 04:102021/02/25 全球財經 台達電灑花 2020營運大豐收 04:102021/02/25 產業．科技 《電子零件》台達電109年創5高 擬配息5.5元 08:182021/02/25 財經 立委陳椒華質疑光電業者過度開發「石頭營」 枋寮居民怒喊停工 20:142021/02/25 寶島 《半導體》配息21年來最好 聯電喜孜孜 10:002021/02/25 財經 一年10億國際平台誰來接？公視召董事會提案爭位 18:132021/02/25 生活 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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