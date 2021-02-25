大陸「兩會」將在3月4日起登場，投信法人認為，今年會議回歸到往常的3月召開，顯示大陸已擺脫疫情的泥淖，在經濟動能重啟下，將拉動未來內需消費、出口製造業動能，陸股企業也將迎來轉機，預估全年獲利成長超過四成，為股市提供推升動能。

根據資料統計，近10年，上證指數在兩會期間平均下跌0.45％，但兩會結束後10日、後20日，平均上漲0.96％、3.91％，而且上漲機率從50％提升到70％，說明兩會期間股市回檔，都是絕佳進場布局時機。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，去年受到疫情干擾，大陸兩會延宕到5月下旬才召開，會後也未設定GDP目標，而是以「保就業、保民生」為主，並且從財政、貨幣政策發力，及擴大減稅降費、發行專項債。

在政策應對得當下，孕育出巨大的機遇，大陸成為全球疫情肆虐下，關鍵少數的供應商，扭轉貿易戰造成的負面影響，全年外貿總值再創新高。而且美國新總統拜登已明確表態，優先處理國內疫情、種族衝突等內政問題，短期不易再度掀起新的貿易戰，更有利未來出口外貿。

此外，隨著社會生產力、居民購買力提升，消費傾向逐漸提高，帶動內需成長，零售額即將超越美國。同時，面對疫後國際政治壓力、美國制裁，大陸政府未來將積極推動科技自給自足的實力，擴大在半導體等高科技領域的投資規模，並推動製造業改革升級，來提高生產效率。

張帆強調，大陸經濟已先行回復軌道，如下半年歐美經濟全面重啟，將進一步拉動出口、消費動能，陸股企業獲利將迎來轉機。以上證指數成分企業為例，今年每股盈餘整體成長率上看四成，因此，短期回檔整理，都是絕佳進場機會。

(工商 )