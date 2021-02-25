台灣加權指數於農曆年後再度衝上萬六，由於短線指數衝高，高檔震盪或整理風險上揚，台股投資組合部位波動很可能加大，富邦投信投資處余美香資深副總建議穩健型的台股投資人，應選股不選市，並從永續投資的價值型投資做為優選考量，增加投資組合的表現空間，在價格波動上也會相對穩定。

來到後疫情時代，隨著全球各國復工，海外需求回溫，主要市場製造業景氣重回擴張水平，美國1月份ISM製造業指數為58.7，自2020年4月以來持續回溫，至8月起已重回擴張水平；台灣1月份PMI製造業指數也來到60.2創高，且持續擴張趨勢，加上1月份出口達342.7億美元創歷年單月新高，年增率36.8％，主因電子相關產品出口暢旺，以及傳產貨品出口回穩所貢獻，顯示景氣已持續回升。

台灣加權指數已位於歷史高檔區間，儘管長線展望仍屬正面，惟農曆年前後指數上揚快速且幅度明顯，短線高檔調節風險升溫，然而余美香認為與2020年台股飆升階段有所不同，此時相較於成長型個股，投資標的本身的價值面以及表現空間更為重要，如是否具備產業利基、估值是否仍屬合理區間、企業財務績效的長期表現、營運品質的衡量、股息的表現等都是可評估的面向。因此在股市高檔之際，投資配置重視選股更勝於選市，價值型投資更有助於投資組合後續的表現空間。

而近年很夯的永續投資概念，不僅注重獲利等財務表現，同時重視永續經營能力，包含環境保護、社會責任、公司治理等層面，謀求內外在共好互利，以達企業永續發展之目的，相較於短線投機表現，更重視長期的績效表現與營運品質，因此亦與價值型投資的理念不謀而合，亦可作為投資人現階段投資的參考依據之一。

(工商 )