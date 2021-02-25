台灣桌球王子江宏傑和日本桌球甜心福原愛在2016年結婚，造成國際間轟動，甚至還舉行跨國記者會，婚後兩人經常放閃外，還生了一子一女，婚姻幸福；豈料，近期福原愛先是農曆年前回日本，網友再發現兩人手上婚戒消失，傳出婚變，而江宏傑今（25）日也公開露面否認謠言，隨後日媒卻指出，有桌球界人士爆料福原愛回日本不僅為了奧運，最主要原因是照顧久病的媽媽。

今日江宏傑出席《全明星運動會》記者會時，被問到婚變相關問題，親口否認並表示「我們知道自己的事情就好，不會想太多」，也提到每天都會和小孩一起跟福原愛視訊，解決小朋友「想媽媽的問題」；另外也說3月左右福原愛就會返台，而將來到底定居台灣還是日本仍待討論。

不過，在江宏傑否認婚變消息後，多家日媒報導指出，有桌球界人士透露福原愛回日本不單單為了奧運，其中最主要是心疼自己母親的病親，福原愛母親千代隨著年紀增長腰也越來越不好，目前都只能坐輪椅，她曾透露「見到最愛的媽媽不能打桌球，回日本希望讓媽媽能有幸福的感覺」。

32歲的福原愛從3歲9個月就接觸桌球，10歲就成為職業桌球選手，11歲成為日本歷史上年紀最小的國家隊成員，能夠有這些驚人經歷，都是接受原本就是桌球選手的母親魔鬼訓練；而母女倆一直像是教練和選手的關係，直到近年福原愛有了自己家庭，才恢復成普遍母女的相處模式。

(中時新聞網)