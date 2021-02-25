遠雄人壽持續強化無障礙網頁功能，透過網站的親和力，所有資訊內容及操作介面設計，落實「感知資訊」、「操作順利」、「理解內容」、「穩健讀取」四項原則，在109年國家通訊傳播委員會受理網站無障礙認證標章3629件申請案中，遠雄人壽以網站功能完整取得最高檢測等級「無障礙網頁AAA標章」，年度僅有7案獲此認證，體現遠雄人壽實踐待客如親、同理用心的服務價值。

遠雄人壽表示，網站是企業對外重要溝通管道之一，為使每一位使用者溝通無礙，輕鬆接收完善的資訊服務，持續強化無障礙網頁功能，以落實公平待客原則、同理用心的服務精神。

遠雄人壽多年來持續為身心障礙者、高齡族群打造友善環境與溝通管道，尤其在數位服務發展快速的今日，如何讓每一位使用者輕鬆取得網站資訊，滿足多元需求更為重要；因此，遠雄人壽遵循無障礙網頁規範，建置設計「無障礙網路空間」，運用圖片增列文字說明，鍵盤操作瀏覽網頁等設計，讓視覺及聽覺障礙者可透過輔助設備，將網頁資訊唸出來或用點字方式顯示，

遠雄人壽於108年率先取得「無障礙AA等級」認證標章，接續精進優化整體使用介面的友善度，109年進階取得「無障礙AAＡ等級」認證標章，為企業領先標竿。

除了官網建置金融友善服務專區與公平待客專區，遠雄人壽更透過保險商品實質回饋，如持續捐助身心障礙者微型保險，建置公益小舖專區，便利愛心商品購置；透過偏鄉學童送餐行動，給予憨兒製作營養餐盒機會，協助身障者工作培力。

另一方面，多年幫助身障社福團體免費廣宣募款活動，邀請保戶、社會大眾共同關注身障者需求，進而貢獻一己之力，各方面展現遠雄人壽平等一如，最有溫度的感動服務。

(中時 )