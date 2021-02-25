泰國曼谷驚傳一對年輕情侶，大白天在瓦琦拉班哲塔公園（Vachirabenjatas Park）上演活春宮，儘管周遭當時民眾看不下去，拿起手機錄影存證威嚇報警，這對情侶仍堅持「爽完」才離開，警方趕抵現場時，還在地上發現他們使用過的保險套。

警方還在現場找到情侶用過的保險套包裝盒。（圖／翻攝自泰國日報）

據泰國《每日新聞》報導，這起大白天活春宮事件發生在本月13日，當時公園內有不少人正進行休閒活動，一旁還有孩童在玩耍，不料這對情侶先是在一棵樹下調情，下一秒竟然直接脫下褲子，當眾上演活春宮。

一名目擊女子拉塔娜（Rattana）表示，當她看見這對情侶毫無羞恥心上演活春宮，非常生氣，直接拿出手機錄下二人激戰畫面，準備交給警方，沒想到他們沒有馬上停下來，而是等到「爽完」才離去。

拉塔娜氣憤地說「這兩人真的太過份了，就在草地上幹起那種事，而且上面還有一些小孩在玩耶，可是他們竟然繼續做，即使一些大人試圖在他們旁邊走動，也沒有停下來的意思。」

警方趕抵現場後，這對情侶已離去，扯的是，警員還在事發地點找到一個保險套包裝，已調閱附近所有監視器，尋找這對打野炮的情侶。當地警方表示，這對情侶已經違法，且人證物證皆有，逮捕兩人後會立刻將他們依法處理。

(中時新聞網)