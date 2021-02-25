大陸四川知名的「名揚麻辣火鍋底料」，因內含的牛脂未符合美國評定的合格牛肉生產國，因大陸並不是美國規定符合牛肉生產條件的國家，且因產品未經過FSIS複檢，因此被分類到召回等級中的最高級，指出該產品有機會在食用後，最嚴重有機會可能導致死亡，美國農業部也公布，目前雖未收到任何已食用該款火鍋料後有出現不適的狀況，但仍需避免人與動物的接觸，而台灣衛福部食藥署亦表示，海關在2019年時就有輸入600公斤的進口紀錄，但因大陸的牛脂產品並非非核准輸入項目，因此暫無問題，但若有衛生安全疑慮，未來也會作出相關回收行動。

不過目前在台灣的電商上，露天拍賣已全面清查網站，並先行下架有健康疑慮之商品，更將會加強宣導，主動進行網站違規商品巡邏檢視，避免健康疑慮產品影響消費者健康，「品牌一直都有配合主管機關的政策，並主動不定期巡邏，針對未遵守之商品，將會立即下架處理。」；蝦皮購物上原本也有販售該商品，不過目前尚未收到主管機關的相關指示，正在和食藥署確認相關細節，但目前為了保障消費者安全，目前已將站上相關商品進行預防性下架。

而淘寶也回應道，該商品在美國被檢定為有機會致死的食品，有可能是因為有商家以不法途徑運送到當地販售，未有依規定送檢，但目前「名揚麻辣火鍋底料」在大陸境內是有繼續販售的，至於台灣則因法規問題，食品類一直都是不能進口或購買的，因此台灣消費者是不可能從淘寶上直接下單購買進口的。

「名揚麻辣火鍋底料」為已有33年歷史的大陸成都揚名食品有限公司旗下品牌商品，在2014年由其董事長受小型作坊的牛油火鍋底聲產銷過程的啟發，進而研發出「手工全型」的火鍋底料，近年在大陸網紅界可是小有名氣的火鍋底料商品，不少網紅都曾在微博、抖音上宣傳過該家商品，因著辣度、牛油味等香氣及風味而受到消費者青睞。

而在台灣電商上，火鍋向來是消費者在四季都熱愛的商品，在冬天來說更是必買商品之一，雖然台灣也有多個經典的火鍋品牌如台灣元太祖、小蒙牛、無老鍋、老四川等熱搜品牌，但近年因大陸的火鍋湯底及自煮火鍋品牌陸續在台上架，幾乎都占盡了電商的火鍋類商品熱銷排行榜，像海底撈、大紅袍、重慶麻辣鍋等都是熱銷品，特別在蝦皮購物上的海底撈火鍋湯底及自煮火鍋，在雙12當天更創下6500筆以上訂單，因著品牌、牛油香氣充足、風味濃厚而深受消費者歡迎。

(中時 )