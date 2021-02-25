位在台中市的國立公共資訊圖書館，2014年獲國際圖書館協會（IFLA）將國資圖登錄在「此生必去的1001座圖書館」名單。（盧金足攝）

呼應國立公共資訊圖書館，「惠田上書房」規畫引進500本經典好書於社區閱覽室。（盧金足攝）

西班牙藝術家皇‧雷普耶斯的三幅畫作，將捐贈給社區，讓藝術走入生活。（盧金足攝）

位在台中市南區的國立公共資訊圖書館，2014年榮獲國際圖書館協會（IFLA）將國資圖登錄在「此生必去的1001座圖書館」名單，也讓緊臨中興大學的當地區域成為文教區，有建商規畫社區公設，大手筆引進500本經典好書於社區閱覽室，以藝術、人文、建築美學的跨界結合，展現品牌深耕人文建築的決心，呼應國資圖文化涵養地段。

國立公共資訊圖書館簡稱「國資圖」，啟用後躍升為南台中藝文地標，加上鐵路高架化新增五權站的利多優勢，交通、商圈、文化建設，吸引很多建商卡位推案。

惠田開發董事長邱黎光表示，惠田開發於國資圖旁推出的「惠田上書房」，以國資圖與文創園區、國美館形成最具人文底蘊的「文化絲路」。

「不只十年磨一劍，而是十年磨一棟」，惠蓀開發董事長陳蓀裕說，找到一塊能與書香為鄰的土地彌足珍貴，經歷七年八次整合歷程，才在精華地段獲得國資圖第一排的黃金角地。

隨著鐵路高架化，南區交通更方便，台鐵五權站，可以一站往前到位台中新站，新時代購物中心、秀泰影城，此外，也能享受大慶站雙鐵共構，捷運綠線暢行無阻，接軌高鐵快速便捷，轉乘三鐵優勢。

邱黎光指出，南區不再是以往的「後車站」印象，而是人文薈萃的文教區，吸引不少菁英家庭、文教與醫界的青睞，周遭有中興大學，校園樹海、林蔭大道、復興園道、國資圖綠地，被譽為「綠特區」。

為從生活中落實關懷人文的核心價值，陳蓀裕表示，將惠贈社區西班牙國寶級大師皇‧雷普耶斯的三幅畫作，與台灣雕塑大師余燈銓的雕塑，還引進500本經典好書於社區閱覽室，讓藝術走進生活，以人文藝術體驗，作為橋梁傳遞生活與建築的溫度。

(中時 )