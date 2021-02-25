工作者們看到「平均薪資」相關議題時，都相當有感。(示意圖 達志)

國民黨24日公布最新民調顯示，民眾認為年輕人面臨高房價、低薪、看不到未來等嚴重問題，近6成民眾覺得未來在台灣的生活會愈來愈辛苦。然而對比薪資查詢平台公布4大熱門產業中的熱門公司薪資落點，有網友就感嘆地說，「遙不可及」。

薪資查詢平台《比薪水》特別整理出2021年4大熱門產業中的「熱門公司」名單及平均薪資，其中半導體製造業熱門公司前3名分別是平均薪資為5萬501元的台積電、平均薪資為8萬4068元的聯發科，以及台灣美光，平均薪資為5萬7322元。

另外，銀行業熱門公司前3名的平均薪資分別為玉山銀行4萬816元、國泰世華銀行4萬2528元、台新銀行4萬6254元；電腦軟體服務業熱門公司則為資策會4萬5645元、緯創軟體4萬7801元、趨勢科技6萬9108元；其它軟體、網際網路熱門公司則是遊戲橘子4萬2994元、訊連科技5萬3490元、PChome Online 3萬9314元。

不少網友看見熱門產業平均薪資後，感概地說，「覺得難過，一個都沒有超過」、「薪水還不到聯發科的一半，真心傻眼」，更有人提出質疑，台積的平均薪資不可能5萬多，且又用平均值，一堆作業員是領多少啦？

《比薪水》則是指出，「平均薪資」確實難以反映出真實的薪資狀況，畢竟一般職員與主管、高層的薪資所得差距甚大，不分職務的將所有薪水平均，不免會讓人覺得不切實際、不接地氣，但平均數、中位數等統計數據，仍有它存在的價值，它是求職者考慮眾多工作邀約時非常重要的「比較錨點」。

另外，根據國民黨公布的最新民調，有88.7％認為年輕人買不起房子的問題很嚴重，59.6％擔憂公保、農保、勞保將破產，近6成覺得未來在台灣的生活會愈來愈辛苦。至於，談到低薪問題，民眾主要認為是「僱用移工」、「公司喜歡僱用派遣人員或臨時工等非典型就業」導致，其次為「產業結構失衡」、「大學教育普及」、「全球化影響」等因素。

(中時新聞網)