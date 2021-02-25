遠傳(4904)25日召開法說會，2021年遠傳資本支出149億元創近6年新高，力拼5G網路年底達到人口覆蓋超過90％。

至於5G用戶目標，遠傳2021年年底5G用戶滲透率達25~30％。法人以遠傳目前月租用戶530萬左右估算，5G用戶目標年底上看160萬。

遠傳25日公布2021年財測目標，預估2021年全年合併總營收將成長3.5％，達822.76億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)將持穩在274.85億元，稅後盈餘為83.68億元，預估每股盈餘(EPS)為2.57。

資本支出部分，2020年實際支出為109億元，2021年為5G建置高峰期，預估2021年全年資本支出為149億元，創近6年新高。

此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利每股3.25元，發放率高達127％。

遠傳持續結盟5G夥伴，包含與台達電子、台灣微軟聯手打造全國第一座5G智慧工廠，攜手台東縣推出全國第一個5G遠距診療服務，協助台北自來水事業處建置智慧水表，與聯發科技打造5G毫米波垂直場域，加速首款5G毫米波晶片問世。

展望2021年，遠傳總經理井琪表示，遠傳將以「消費者數位生活」與「企業智慧轉型」雙主軸並重，持續深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)應用，全力衝刺資通訊服務獲利成長，並透過精確掌握客戶需求，提供客製化5G資費方案，與「遠傳心生活」App等多元的數位加值服務，全方位嘉惠用戶，提升用戶整體價值，鼓勵加速升級5G。此外，將持續透過成本控制及精準投資，最大化投資效益。

井琪指出，2020年新經濟佔遠傳總營收15％，2021年預估為16％。2019到2020年遠傳新經濟營收從13％提升到15％，2021年新經濟營收的預估較為保守，主要因為新經濟營收的總金額已經比較大，加上疫情影響，以及開發專案、確認合約等都需要時間，也觀察到目前許多政府單位、企業對於支出較謹慎。

遠傳表示，2020年新經濟營收在疫情影響下，年成長率仍達13％。其中資通訊業務營收年成長幅度達17％，包含雲端服務營收較去年同期增加68％、物聯網收入年成長率達57％、資安服務營收年成長率達29％、遠距診療服務營收年成長率達34％。個人數位服務同樣延續強勁成長動能，包含數位媒體服務營收較去年同期增加15％、friDay購物行動商務營收年成長率達23％、帳單代收服務營收年成長率達11％、friDay影音每月活躍用戶數提升20％。

遠傳目前完成超過4,600座5G基地台佈建、人口覆蓋率61％，年底力拼90％人口覆蓋。

井琪強調，遠傳將持續透過成本控制、精準投資、活化資產，增加獲利。2021年資本支出較高的原因，除了需要投入5G網路建置，也預計進行VoLTE升級、終止3G業務需要調整語音通話、太陽能建置等。

井琪說，5G為很多不同領域的企業帶來嶄新機會，遠傳希望運用5G協助企業夥伴轉型，例如製造業升級成為智慧工廠、智慧零售等，也包含遠傳一直深耕的5G遠距診療、參與桃園智慧路燈等政府專案。另外，遠傳已成功獲得許多與政府合作智慧城市的專案，深具競爭力。

遠傳電信2020年第四季合併總營收為228.07億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為69.00億元；稅後淨利18.85億元，稅後每股盈餘(EPS)0.58元，財測達成率為100.8％。2020年遠傳全年合併總營收為795.01億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為275.99億元；稅後盈餘83.54億元，每股盈餘(EPS)2.56元，全年EPS財測達成率為104.2％。

縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數趨於飽和，行動號碼可攜市場冷清，遠傳月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，月租型客戶流失率持續創新低，遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續領先同業。

遠傳表示，5G申辦數穩健成長，高達95％的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過15％，挹注ARPU成長。

(工商 )