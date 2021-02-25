印尼蘇拉威西島(Sulawesi)中部的帕里吉莫縣(Parigi Moutong)，一座非法金礦發生崩塌，第一時間造成22人受困其中，所幸現已尋到15名悻存者，但也已確知有6名礦工死亡，仍有1人失蹤。

美聯社報導，警察、軍方和地方救災難團體組成的聯合搜救小組，已進入礦場所在的布蘭加鎮(Buranga)，重型機械已逐步到位，準備開挖被埯埋的礦坑口。

當地搜索和救援機構負責人安德里斯·韓德里克·約翰尼斯(Andrias Hendrik Johannes)說，事故發生在星期三晚間，這座礦山因土壤不穩而倒塌，當地在1個月之前曾發生6.2級的強震，土質顯然不穩定。

約翰尼斯他說，救援人員已從坑內找到15名悻存者，但是也找到5名死者，其中4名女性與2名男性，女性是礦工的妻子。

印尼約佔世界黃金產量的3％，其中大部分來自巴布亞省(新幾內亞島西半部)，而蘇拉威西島也有金礦，在地質上，這兩座島是是有關連的。由於黃金的利潤不菲，這種非正式採礦活動在印尼很普遍，然而當地土質又是異常脆弱，山崩、洪水和隧道倒塌幾乎是屢見不鮮，但為了生計也只好冒著性命之危挖礦。

一項研究發現，在亞洲和非洲的許多地區，這種小型而且未經授權的採礦活動正在增加，全球非法採礦的人數已從1993年的600萬人，增加到如今的4000萬人。

(中時新聞網)