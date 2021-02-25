長久以來被視為已滅絕的黑眉雅鶥（black-browed babbler），最後一次被人目睹是170多年前在印尼婆羅洲的雨林；如今這種鳥竟再度被人發現，令保育專家大感驚喜。

法新社報導，約手掌大小的黑眉雅鶥擁有棕色和灰色羽毛，史上只有一次文字記載紀錄，科學家約於1848 年紀錄過這種鳥類；當時演化論大師達爾文（Charles Darwin）的名著「物種起源」（On the Origin of Species）甚至尚未出版。此後人們試圖找到黑眉雅鶥的所有努力全都失敗。

不過，保育組織「全球野生動物保育」（Global Wildlife Conservation）表示，2名印尼男子去年底在婆羅洲（Borneo）見到一隻沒見過的鳥，成功將牠捕獲後拍下照片，再野放回森林。

While this one might not as exciting as Thylacine (that didn't end up well), we are happy to finally report that the enigmatic Black-browed Babbler has been rediscovered after 172 years!



Original Specimen by: @Naturalis_Sci, living specimen by M. Suranto#Blackbrowedbabbler pic.twitter.com/Xd2XjwMImt — Panji Gusti Akbar (@CrazyBirdGuy14) February 25, 2021

英國「衛報」報導，兩人將消息通報鳥類觀察團體後，當地專家從照片中的鳥擁有強壯的喙、棕色羽毛和橫過雙眼很有特色的黑色條紋，證實這是一隻黑眉雅鶥。當鳥類學家發現這種鳥不但沒滅絕，還活得很好，都震驚不已。

根據今天發表在鳥類期刊「亞洲鳥瞰」（BirdingASIA）的一篇論文，主筆艾克巴（Panji Gusti Akbar）寫道：「這有點像『尤里卡』（Eureka，表達重大發現的感嘆詞）時刻。這種鳥常被稱為『印尼鳥類學的最大謎團』，想到牠未滅絕且仍生活在這些低地雨林，令人難以置信。」

外界對於黑眉雅鶥幾乎一無所知。根據論文的說法，這種鳥「消失」的時間，比任何其他亞洲鳥類還久。

保育專家指出，目前全球有150多種鳥類過去10年未證實被人見過，因而視為已「失蹤」。

「全球野生動物保育」的物種保育高級主任朗恩（Barney Long）表示：「這次的發現非常棒，帶給我們很大的希望，讓我們相信還可能找到好幾十年甚至更久以來科學家都找不到的其他物種。」

(中央社)