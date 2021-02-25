旱溪畔樹王橋至中投公路橋下河川地，民眾發現被堆積疑是回收或垃圾等物，造成環境髒亂，樹王里長陳俞樺指出，已對行為人連續開罰，清理乾淨後，盼里民一起監督。（陳俞樺提供／黃國峰台中傳真）

樹王里長陳俞樺指出，旱溪畔樹王橋至中投公路橋下河川地，屬大康橋計劃內，盼第三河川局早日徵收整治。（黃國峰攝）

台中市大里區樹王路302巷鄰近旱溪河川地，年前就被民眾發現有不肖人士，隨意囤積回收物，造成當地環境雜亂不堪，樹王里長陳俞樺日前請環境清潔稽查大隊，前來稽查，鎖定一位回收的老伯伯，連續開罰，但該阿伯仍依舊故我，最後一次更依最高罰鍰6千元開罰，中市清潔隊，也於日前派來夾臂車協助清理，還環境清潔。

中市大里區樹王路，往中投公路方向，過樹王橋後右轉旱溪旁一條小巷，由於該巷平常人跡罕見，僅一家花藝公司有卡車進出，過年前數個月，有民眾陸續發現該巷路旁，沿路被隨處堆放疑是回收物或垃圾的物品，其中一處更是越堆越多，幾乎成為一處小山，蚊蠅孳生，偶有發現是一位70多歲的老先生來此堆放。

樹王里長陳俞樺表示，接到里民陳情後，曾多次規勸這位家住南區的江姓阿伯，並通知台中市環保局稽查大隊多次稽查開罰，但阿伯仍屢勸不聽，最後一次稽查大隊更依廢棄物清理法第27條處新台幣1千2百元以上、6千元以下罰鍰之最高罰緩開罰，並於年後由大里清潔隊派遣兩輛夾臂車及多位清潔隊員協助下，終於將該處清理乾淨，還望民眾勿再以身試法。

惡意囤積廢棄物，環境整潔零容忍，陳俞樺表示，里民如有看到疑似丟棄廢棄物者，請順手拍照或錄影，幫忙一起監督環境衛生 需要各位 一起留意。

陳俞樺表示，此處旱溪畔樹王橋至中投公路橋下，因地處偏僻，平常少有人經過，之前還發生有民眾在中投公路橋下尋短憾事，因此段也在大康橋計畫之內，在其前後段均已動工或即將完工之下，盼第三河川局能早日徵收並整治，讓大康橋計畫得以完整，不辜負樹王里民的殷殷企盼。

(中時 )