台灣大(3045)25日召開線上法說會， 台灣大總經理林之晨表示，隨著momo全力拓展業務，加上行動業務ARPU將受惠於5G涵蓋擴大以及更有吸引力的銷售組合而回升，台灣大2021年將致力於提升營收成長動能，展望2021年合併營收成長12~15％，資本支出118億元，其中行動資本支出86.5億元，低於2020年。

台灣大25日公布2020年合併營收1328.6億元，較2019年同期成長7％；營業利益160.6億元，較2019年同期減少7％；稅後淨利為112.9億元，稅後淨利達成率為101％，稅後EPS為4.01元。

林之晨表示，台灣大2020年電信業務營運亮點方面，5G滲透率在iPhone 12系列上市後持續攀升，並帶動用戶月租成長。以5G整體來看，約90％的用戶選擇999元或更高的資費方案，iPhone 12系列用戶中有超過80％選擇1,399元或更高資費的綁約方案。相比前兩年，台灣大月租用戶退租率持續下降，來到0.96％，兼顧5G行動上網及寬頻上網的5G「好速成雙」方案，也持續拉抬電信業務成長動能。

另一成長引擎momo動能強勁，2020年合併營收671.98億元，較2019年成長30％，衛星倉數達到22座，較前一年增加8座，林之晨 強調，更多來自momo和寬頻上網服務的綜效，也強化了台灣大的競爭優勢。

(工商 )