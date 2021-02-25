前國腳張涵帶領公館國小率先挺進國小世界盃複賽。（迷你足球協會提供）

第2屆「國小世界盃」足賽本周在百齡球場進行北市分區預賽，前國腳張涵、羅志恩也在轉換跑道後正面對決，結果執教公館國小的張涵技高一籌，兩度以4比0擊敗羅志恩領軍的明道國小，成為男子組率先晉級的4隊之1。

張涵過去是中華隊主力箭頭，從國家隊到北市大、大同隊都多次與羅志安、羅志恩雙胞胎並肩作戰，公館和明道平時也常相約踢練習賽，對彼此相當熟悉，未料這次國小世界盃籤運不佳，抽到了同組。

結果張涵技高一籌，小組賽碰頭先以4比0獲勝，淘汰賽再次碰頭，又用身材高大的沈宬賦去貼身防守明道的攻擊主力白立宏，也成功收到效果，再次以4球勝出，讓明道淘汰出局。

前國腳羅志恩（中）目前擔任明道國小教練。（迷你足球協會提供）

張涵賽後表示，兩場對決都能率先進球，讓小球員踢得更有自信，沈宬賦的大鎖式防守更是獲勝的關鍵，如果場地狀況好一些，球員發揮應可更好。羅志恩則說，輸在跟不上對手節奏，且陣中雖有6個六年級生，平常練習卻常陷入人數不足的窘境，也是他帶隊最頭痛的地方。

國小世界盃北市預賽共有男子41隊、女子8隊報名，各取5隊、1隊晉級複賽，去年亞軍士東國小在淘汰賽1比5不敵天母國小，爆冷出局，大安、龍安、公館與天母國小率先晉級，男子組第5支與女子組晉級隊伍，將在3月初決定，歡迎喜愛足球的民眾到百齡球場替小球員加油。

(中時 )