日本政府在執政黨國防與安全聯席會議上宣布，若中國大陸海警局船隻試圖登陸尖閣諸島（中國稱釣魚島），日方將對方實施具有傷害性的「危害射擊」。

《共同社》報導稱，日本政府25日在自民黨國防小組和安全保障調查會的聯席會議上指出，若中國海警局船隻試圖登陸尖閣諸島（中國稱釣魚島），那麼日方或許會將此認定為兇惡犯罪，可以實施向對方施加傷害的「危害射擊」。

報導稱，此一消息是自民黨相關人士在會後對外透露。

美國國防部發言人柯比日前對中國海警船近期多次進入釣魚島海域進行譴責，指稱中國無視國際規則，美方強烈要求避免很可能帶來危害的判斷上的錯誤。更早之前，美國國務院發言人普萊斯亦對中國允許海警船對外國船舶使用武器表示關切，他指責稱，相關舉措在東海和南海「有可能用於威脅近鄰國家」，要求中國停止「威脅及武力行使」。

《共同社》日前報導說，中國所制定的《海警法》本月1日實施，規定中國海警可以對外國船舶使用武器，很 可能造成包括釣魚島在內東海局勢變得不穩定，中方此姿態造成外界對東海局勢高度憂慮。

日本政府表示，防衛省和自衛隊近年來反復舉行演練，設想萬一發生狀況時的應對訓練，同時也推進在南西諸島的部隊部署。此外，日本自衛隊力圖形成多邊包圍網，如果事態激化，有可能引發日中雙方的軍事衝突。不過日方表示，「不會做出無謂地互相加劇緊張的行動」，同時堅持以謹慎的態度應對情勢變化。

報導指出，本月6日大陸海警船隻在《海警法》施行後首次駛入釣魚島附近領海，留在領海內的時間達8個半小時。日本政府相關人士認為，這是此前預想到的事態，但也有可能發展為更激烈的挑釁行為。

日本政府目前處理方式是由具有警察權的海上保安廳出面應對，日本海上自衛隊在距離更遠的海域對釣魚島進行警戒監視。自衛隊的任務除了監控大陸海警船，還會掌握大陸軍艦和軍機的動向，與海上保安廳分擔職責。航空自衛隊也通過預警機以及對空雷達等組成的監視網把握中國軍機情況。若接近領空，則以那霸基地的部隊為中心由戰機緊急升空。

報導表示，自民黨內也提出意見要求修改《自衛隊法》，以順利發出允許使用武器的海上警備行動命令，但自衛隊幹部指出，若海上自衛隊出動，中國也將派出軍艦，如此可能會發展為事實上的開戰，應該謹慎判斷。如果草率行動，反而給中國提供事態升級藉口，因此只能強調應有主張，並冷靜應對。

(中時新聞網)