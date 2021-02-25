紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)在新冠疫情肆虐期間以「抗疫急先鋒」的形象為人熟知，未料他近期竟爆出性醜聞！根據「哥倫比亞廣播公司」(CBS)等多家媒體指出，古莫的前女助理波伊蘭(Lindsey Boylan)指控古莫曾對她「不禮貌」，這場性騷擾風暴也引起全美的關注。

報導引述波伊蘭的說法指出，她在2015年至2018年期間擔任古莫的助理，去年12月，波伊蘭首次提出上述指控，她曾在推特表示，古莫多年來對她性騷擾，不過古莫當時就否認指控，還直言對方言論並非屬實。

紐約州長古莫。（圖／達志／美聯社）

波伊蘭24日又在網路上發表文章，再次指控古莫曾藉故撫摸她的「腰、肩膀和腿」，還在獨處時親她。據波伊蘭回憶，2017年10月，他倆乘坐私人客機從紐約西部結束活動返回時，古莫邀請她玩「脫衣撲克」。

波伊蘭指控，「古莫面對著我坐著，兩人的膝蓋幾乎要碰到了，他的新聞助理在我右邊，後面則有一名州警，我試著保持冷靜，但那一刻，我意識到我已經變得多麼順從」。

2018年，當她在古莫位於曼哈頓的辦公室裡和他進行關於經濟和基礎設施的一對一簡報後，古莫又越矩了，據波伊蘭表示，「當我起身準備離開，走向一扇敞開的門時，他走到我面前，親了我的嘴唇。我嚇壞了，但我繼續往外走。在那之後，我更加恐懼了。每天上班時都覺得噁心」。

波伊蘭在2018年9月辭職，不過對於女方的指控，據《美國國家廣播公司》(NBC)引述自古莫辦公室的回應，否認波伊蘭的這些指控，據古莫的新聞秘書吉魯亞德(CaitlinGirouard)透過聲明表示，「正如我們之前所說的，波伊蘭女士指控州長有不當行為的說法完全是子虛烏有」。

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(中時新聞網)