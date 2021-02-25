思愛普有意調高股利 調幅達17％ 21:502021/02/25 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基於獲利強勁和現金流充裕，德國商用軟體大廠思愛普（SAP）研議調高股利，監事會提議2020年配息每股1.85歐元（約2.25美元），較一年前調升17％。若股東通過提案，股利總額約達21.8億歐元，相當於股利分配率41％。 股匯雙漲 新台幣收28.256元 創逾23年半新高 松翰去年淨利飆兩倍 每股賺6.11元 (工商 ) #股利 #思愛普 #調高 #調幅 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》研調：server DRAM第二季合約價漲10~15％ 全年漲4成 14:152021/02/25 財經 港股印花稅將大增 嚇跌千點 04:102021/02/25 財經要聞 《國際金融》巴克萊上調2021年油價展望 17:392021/02/25 財經 拉尾盤 中鴻去年每股賺0.37元 04:102021/02/25 證券．權證 《電子零件》南電去年獲利衝近12年高 擬配息3.4元 17:222021/02/25 財經 美國1月新屋銷售月增4.3％優於預期 09:152021/02/25 財經 皇普自結去年財報 每股稅後純損0.73元 16:442021/02/25 財經 中視《我愛冰冰Show》收視2.31再創新高 吸138萬人觀看 19:472021/02/25 娛樂 庫克：計畫調高蘋果股息 04:102021/02/25 全球財經 身陷炒股疑雲 高市議員黃明太50萬元交保 20:562021/02/25 政治 台積電、聯發科回神 台股開盤大漲逾260點 09:112021/02/25 財經 財經熱門新聞 華爾街大多頭警告！巨頭們將釀災 快跑到這類股避難 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂冤魂全散戶 - 財經 比特幣、特斯拉誰糟糕？巴菲特老戰友神比喻 再轟美股變賭場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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