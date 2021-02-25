基於獲利強勁和現金流充裕，德國商用軟體大廠思愛普（SAP）研議調高股利，監事會提議2020年配息每股1.85歐元（約2.25美元），較一年前調升17％。若股東通過提案，股利總額約達21.8億歐元，相當於股利分配率41％。

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(工商 )

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