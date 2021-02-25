明元宵節下午一道鋒面接近，雨勢愈晚愈明顯。到了周六228連假首日，東北季風增強，北部高溫暴跌7度；中南部影響不大。下周起各地天氣逐漸回穩，不過下周二（3月2日）又一波東北季風，天氣再度變得不穩定。

東北季風將在這個連假南下，擔任先遣部隊的鋒面明天下半天抵達，晚間起帶來陣雨，預估中部以北、東半部及南部山區有短暫雨；桃竹苗雲層較厚，也有短暫雨機率。

鋒面通過後，東北季風逐漸增強，這個星期六連假第一天，北部高溫一口氣從27、28度陡降至20、21度，氣溫變化明顯，先別急著把厚外套收起來，放3天假還是派得上用場。

至於中部、南部影響有限，高溫僅略降2、3度，早晚溫差大，民眾若想把握過年最後一檔假期，往南走是比較好的選擇。

228起天氣逐漸穩定，東北季風減弱，氣溫回升，降雨也趨於緩和，一連兩天都是好天氣。到了下周二、三，東北季風又來了，北部高溫下滑，降至22度左右，要等到下周四之後，才會恢復多雲到晴。

(中時新聞網)