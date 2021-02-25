現代人工作忙碌，常面臨工作、家庭、生活間的拉扯與取捨，嚴重者搞得焦頭爛額、家庭失和。北市勞動局長陳信瑜表示，勞動局將於26日及3月5日的上午，各辦1場「如何推動勞工身心保護措施–工作與生活平衡及員工協助方案執行」宣導會，讓勞工知曉平衡，並鼓勵企業辦理員工紓壓課程，建立友善家庭措施。

陳信瑜指出，為協助在職照顧者能安心照顧、就業，並加強公司推動勞工身心健康措施，勞動局將辦2場宣導會，歡迎各公司的職業安全衛生人員、人資人員或臨場醫護人員，以及對課程有興趣的工作者及市民朋友踴躍報名參加。

「勞工是公司最重要的資產，勞工身心健康，才能創造公司向心力、提升更多績效！」陳信瑜說，這2場宣導會辦理地點在北市萬華區艋舺大道101號6樓的勞動局勞工教室，報名一律採網路報名，歡迎各公司至勞動局網站「線上活動報名」進行報名。

另外，勞動部為支持各公司營造友善職場，協助員工兼顧工作、家庭照顧與個人生活，而訂定「推動工作與生活平衡補助計畫」，以此鼓勵公司辦理「中高齡員工退休準備及調適措施」、「員工關懷與協助課程」、「員工紓壓課程」、「友善家庭措施」、「兒童或長者臨時照顧空間」及「支持身心障礙、遭受家庭暴力、工作適應困難或妊娠員工協助措施」等相關補助。

北市勞動局表示，歡迎各公司踴躍參加宣導會並提出申請，此項補助計畫自本月1日至7月31日止受理企業申請，相關資訊請至勞動部「工作生活平衡網」查詢，或洽詢勞動部服務專線。

(中時 )