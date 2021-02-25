中天辣晚報

美國史丹佛大學學者梅絲特羅（Oriana Skylar Mastro）表示，有解放軍將領向她透露，大陸很可能計畫在1、2年內拿下台灣。國民黨台南市議員謝龍介表示，兩岸若要對幹，台灣討不了便宜，但是大陸也不會貿然去做武統的動作。他也提醒，台海確實是個火藥庫，所以台灣也要克制。

謝龍介在《中天辣晚報》節目中表示，幾個報導跟分析是有它的依據，大陸會不會出兵考量的是美國擋不擋得了它。但大家也不要對我國的國防力量妄自菲薄，台灣的軍事力量也是不錯的。至於大陸2年到5年是否會拿下台灣，不必懷疑，兩岸若要對幹，台灣討不了便宜 。很多學者研判，大陸不會貿然去做武統的動作。他也認為不會，但台海確實是個火藥庫，所以台灣也要克制。

謝龍介接著表示，如今在台海、南海，中美的角力愈來愈近，連F-15從日本飛過來，美軍就來到這邊，他們講共機是犯台侵台，並不是，而是美機來了，他們就上來，大陸是宣示主權，是要告訴美國，這是它的核心利益、核心價值。

謝龍介直指，大陸崛起，已非吳下阿蒙，它慢慢投入軍事力量，也說不去侵略別人，不過南海就是它的核心價值，是要捍衛自己的安全。他認為，大陸雖是針對台灣，但若武統把台灣打爛了又如何，會失掉2300萬人心，那要台灣幹嘛？所以兩岸要坐下來談，總統蔡英文也轉變了，有時釋出一點善意，若把調整國安人事看成是善意的話，希望北京也能良善的回應。

(中時新聞網)