財神沒來 威力彩連28槓 頭獎7.2億累計至下期 22:072021/02/25 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩槓龜。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今(25)晚頭獎連續28期槓龜，7.2億元頭獎獎金累積至下次開出。威力彩25日頭獎、貳獎皆無人中獎，參獎17注，每注可得15萬元，肆獎124注，每注可得2萬元。 威力彩第110016期開獎，第一區中獎號碼為34、32、04、03、06、16，第二區中獎號碼為號03。 實際中獎獎號以台彩公布為準。 大樂透連二槓 下期頭獎獎金上看1.1億元 威力彩頭獎連27槓 頭獎上看7.2億元 (中時新聞網) #威力彩 #頭獎 #中獎號碼 #財神 #沒來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威力彩連26槓 下期頭獎上看6.5億 大樂透春節大紅包開15組 22:042021/02/18 財經 大樂透頭獎槓龜 百萬春節紅包剩24組 23:032021/02/20 財經 大樂透1.1億頭獎號出爐 春節大紅包最後2組等你拿 20:402021/02/23 財經 《日股》連吞3根日黑棒後 日經站穩3萬點以上 15:232021/02/22 財經 大樂透1.1億頭獎1注獨得 獎落高雄 百萬紅包開出 21組 22:062021/02/23 財經 大樂透頭獎開出2注 獎落台北市、台中市 23:022021/02/19 財經 威力彩衝5.6億 專家曝財運最旺4星座下注前必做舉動 13:162021/02/18 運勢 威力彩頭獎今上看7.2億元 台灣彩券催買氣 13:222021/02/25 生活 大樂透1億中獎 落獎台北、台中 春節大紅包開出29組 22:032021/02/19 財經 玩美移動擴張業務觸角 用AR試戴虛擬眼鏡 16:502021/02/22 財經 台彩對獎神器不錯過財神爺 手機掃描便知是否中獎 11:322021/02/23 財經 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 華爾街大多頭警告！巨頭們將釀災 快跑到這類股避難 - 財經 比特幣、特斯拉誰糟糕？巴菲特老戰友神比喻 再轟美股變賭場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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