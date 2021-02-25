威力彩今(25)晚頭獎連續28期槓龜，7.2億元頭獎獎金累積至下次開出。威力彩25日頭獎、貳獎皆無人中獎，參獎17注，每注可得15萬元，肆獎124注，每注可得2萬元。

威力彩第110016期開獎，第一區中獎號碼為34、32、04、03、06、16，第二區中獎號碼為號03。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

(中時新聞網)