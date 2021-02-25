台中捷運綠線因發生重大故障喊卡，至今暫停營運已逾3個月，繼台北捷運工程局上周函送事故分析報告給台中市政府後，台中市捷運故障審查委員會今天召開審查會，歷經6小時馬拉松式的嚴格審查，因委員認為有部分項目未獲得完整說明，要求北捷局及廠商補充，綠線通車時程仍未定。

25日下午的審查會，是由北捷局副局長陳耀維率隊、與川崎重工團隊進行簡報，會中也針對過去4次會議中、審查委員提出的問題進行回覆，長達6小時嚴謹審查會議中，委員們除檢視相關補充資料，也對北市府提送的600多頁事故報告進行交叉提問，內容則涵蓋改善後軸心的安全驗證、保證措施、名詞定義等。

台中市政府25日下午召開中捷故障審查會議，歷經6小時馬拉松式會議，委員認為仍有部分內容待了解，要求北捷局及廠商補足資料。(中市府提供／林欣儀台中傳真)

市府強調，北捷局上周提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，內容針對故障原因應是聯結器「安全裕度」不足，加上錨固座因未建立標準SOP工作程序，導致組裝不良、使得牽引裝置軸心發生疲勞斷裂，此原因經中捷故障審查委員會判斷，委員們認為尚屬合理。

市府指出，委員在會議中對於改善後軸心的安全驗證、保證措施等，多認為尚有部份項目未獲得完整說明，要求北捷局與川崎重工盡速補充說明，將待取得補正故障分析報告後，再召開會議討論，一定要確定安全無虞才提交結論給交通局，並由市府展開通車期程的討論。

台中市交通局則強調，通車沒有時刻表，一定以安全至上，中捷故障審查委員會會秉持公正客觀態度嚴加審查，市府也會嚴格把關。

(中時 )