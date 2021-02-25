人之所以上班不是為了錢、難道是為打發時間？一名網友到一家公司上班5年不僅沒加薪，還要天天熬夜加班，心寒向老闆提離職，不料老闆竟然回一句：「你上班就是為了錢？」，二人對話曝光引發網友怒火，紛紛留言嗆說：「不然勒！做功德？」。

這名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一段對話，他某日鼓起勇氣向老闆提離職：「王總，我決定辭職了，天天熬夜加班真的太累了，而且在公司上班五年，薪水都沒漲過。」。沒想到，王總看完竟刻薄冷回：「什麼意思？你上班就是為了錢？」。

網友看到貼文全氣炸，紛紛留言酸原PO老闆「王總，不然你開公司又是為了什麼？？」、「不然勒，難道是因為愛嗎」、「不然勒，做功德嗎？」、「不然是做身體健康的嗎。哈哈哈哈」、「不然是興趣？」、「普渡眾生嗎？」、「不為了錢幹嘛還要上班？搞笑喔」、「上班不要跟我談夢想，我的夢想就是不要上班」。

另也有人分享自身經歷留言：「我之前老闆還曾經說過：對啦！妳們都只顧自己家就好啦！公司都不用顧了！資深員工一致回：不然勒……」、「以前老闆還講過，工作是為了追求一種成就感，重點我是員工啊！工作當然是為了賺錢求得溫飽，如果我像他一樣是老闆了，這種屁話我也會講，好嗎」、「我最近也常聽到朋友老闆欠薪水，一副沒這件事還說員工來只想領薪水而已」。

(中時新聞網)