面對美國10年期公債殖利率不斷上揚，引發投資機構對於資本利得追求可能從風險性資產轉換到債市的可能性上升，華爾街知名多頭、Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee警告，大型科技公司的表現開始遜於對經濟敏感型股票。

據《CNBC》報導，身為前摩根大通首席股票分析師的Tom Lee指出，許多的工業股、觀光股以及旅遊業者等因疫情而被迫關門的企業都已經削減成本，建議投資人觀察這些疫情震央股(epicenter stocks)，預計這些公司會在疫情解封後獲得十足的成長空間。

去年成長股帶動美股大幅反彈，甚至屢創歷史新高紀錄，那斯達克指數上漲44%，其中僅包括科技股的那斯達克100指數更是上漲超過48%。

Tom Lee表示，從制度上來看，許多人因此賺錢，但這類交易市場已經相當擁擠，加上不斷上揚的美國10年期公債殖利率將會帶來更多挑戰。成長股在接下來的行情上可能欲振乏力，但對於重資產、周齊姓以及對經濟敏感的公司，這就是核心交易。Tom Lee強調，美股2021年的最大贏家之一將是能源股，因為直接受惠於經濟復甦，跟蹤這類股票的Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)今年為止已經上漲超過33%。

(中時新聞網)