中廣董事長趙少康近期表態將參選國民黨主席選舉和不排除2024總統大選，為國民黨帶來極大的討論聲量，但也讓黨內不少人憂心「年輕化受阻」。對此，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）經濟學博士、前台大國發所副教授杜震華表示，國民黨最大問題不是年紀，而是心態。

杜震華23日在臉書發文指出，在國民黨黨員和現職黨工中，幾乎都看不到年輕人，在40歲以下黨員只佔3%，兩位年輕貌美的文傳會高層「阿姨」居然也49歲和58歲。他感嘆，國父孫山中當年28歲創立「興中會」、46歲擔任大總統，先總統蔣介石39歲任「北伐軍總司令」，故總統李登輝49歲出任政務委員，近一點來看，前總統馬英九32歲任總統府副局長、38歲研考會主委、46歲接政務委員。

國民黨黨主席 江啟臣。(圖/本報資料照)

杜震華直言，他想請問國民黨40歲以上的「年輕人」幾位能夠像前高雄市長韓國瑜那樣上網紅節目與年輕人接觸？他認為，這顯然老與不老，不是年齡問題，而是「體能、心態、腦筋」。過去國民黨政府執政不次拔擢年輕人，可是，這些被拔擢的國黨菁英，又拔擢了哪些有為的年輕俊彥？又雇用了那些年輕的能幹黨工？檯面上都認為自己最行，兒女親人最佳，一個個不服老、不栽培、不換血。中華民國開國元勳于右任、前台北市長(官派)吳三連做何感想？

杜震華強調，「時至今日，國民黨被年輕人嫌棄、唾棄，雖然令人遺憾，但不是剛好而已嗎？」。

國黨問題 不是年紀 是心態！ 71歲的趙少康回國黨 要選黨主席 也放風聲選總統 黨內 憂喜摻半 有人認為振奮軍心 有人擔心年輕化受阻 還有市議員說： 老人回黨選主席 不必了！ 怪的是... 由杜震華發佈於 2021年2月23日 星期二

(中時新聞網)