110學測放榜，考生們紛紛PO「算命文」，詢問志願該怎麼填、系別該如何選，對此一名台大生跳出來指點迷津，分享三大類別該怎麼選填志願，其中他更是呼籲二類組考生們，看到必修課出現「力學」2個字，就可以先跳過了。

一名台大網友在PTT高中版PO文「110年選系指南」，開頭他就先呼籲，若是一般人，建議選系，並看該系的必修課程，若看到會想吐就別選了。

首先是第一類組，原PO表示，喜愛或擅長背書的學生，可以優先選擇法律系，資格考取後，工作非常好找。其次的選擇則是商科，但非常吃學校光環，台大、政大之外的商系光是找實習就會出現困難。除此之外，想進銀行的，可以選財金系，最扎實的則是會計系，出社會後供不應求，工作非常好找。若對自己未來還沒想法，可以選資管系。原PO也補充，自己不建議文科，不是說文科沒價值，但台灣現實就是低薪社會，老闆通常看不到文科價值所在。

接著第二類組，原PO強烈建議選系前先看必修課程，只要「力學」2字出現越多，就排越後面，他打趣表示「這世界早就不需要力學就可以運作了」，力學不值錢也不重要，倒不如把時間拿來修電學跟程式，也因此電資才會受歡迎，正妹學生也多。原PO表示，對科學有興趣，就選理學院，至於電機系，雖然必修課滿滿電學，但技能樹廣泛，學成之後出路多，也可朝資工發展，更不用說薪水方面，電機永遠第一，但若想出國發展，則是資工占優勢。

最後第三類組部分，原PO表示數不盡的重考生只為了當上醫生付出自己的青春，雖然有許多三類學生選擇醫科外的科系，但在台灣生字輩的科系並不好過，因此必須慎選，但不知為何，治療相關科系女生極多。

文末原PO表示，如果只執著在校名，那就優先選台大，但後果真的要自負，他自己最近才體認到，找工作恐怕得跨領域才可以，過往面試教學都強調不能說自己學得快，如今終於懂了，因為在別人眼中只有讀台大代表學得很快。

文章PO初也引發鄉民討論：「台大IP就是有說服力」、「其實能不選法律系就別選，現在資格超難考」、「法律人沒牌薪水超低，而且比起法律系，醫學要背的東西還比較多」、「男生如果想要異性緣，絕對優先選醫牙」、「原來電資美女如雲 我不該念醫牙的」、「念法律後悔+1」、「我想知道為什麼學弟妹想讀法律...」、「醫牙之外都差不多，看興趣選就好」、「傳統力學確實是已經遇到瓶頸，僅剩下流固分析還稍微可以拿來研究」、「三類組只有醫牙，藥就領死薪水，其他三類真的別填了」、「根本沒有興趣這回事，誰填誰傻逼」。

(中時新聞網)