補習考校長？高市瑞豐國小校長曾振興遭人踢爆收費組讀書會，實際上是開班教授考校長的祕技，還販售「卓越與典範開啟校長之門」專書。曾振興強調是經驗傳承，收費用於場地、教材及誤餐交通費，餘額滾存回饋學弟妹。高雄市教育產業工會呼籲市長陳其邁及教育局徹查。教育局表示已經主動介入查察，依法處理。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，曾振興從光武國小到瑞豐國小，鎖定國中小主任組長，公然把學校當補習班，開班收費5千元，利用自己學校場地開班已違反相關法令。肺炎防疫期間持續開辦，也增加學生感染風險。

「校長補習班」招生訊息。（高教產工會提供／袁庭堯高雄傳真）

曾振興強調，25年前被「校長師傅」帶讀考上校長，懷著感恩的心回饋，由於報名人數越來越多，學員考上變成師傅，每期發出1次誤餐及交通費。其餘學費用在場地、教材，餘額滾存回饋下期學弟妹。本身從未領取任何鐘點費用，期待外界正面看待。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平指出，教育界竟存在「師傅校長」，公開招生收費，還把學校當補習班，建議市長陳其邁好好管管。

教育局介入查察後表示，依據高市國民中小學校長甄選儲訓及轉任作業要點組成校長遴選委員會，曾振興非屬本次遴選委員，遴選作業亦依據前開法規規定辦理。本案所提讀書會租借學校場地均依瑞豐國小場地使用管理規則辦理場地租借與繳費事宜。

有關校長研究與進修，教育局予以尊重。收費支應情形，教育局已經主動介入查察，依法處理。

(中時 )