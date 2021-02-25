德立斯科技天使創投基金2.0負責人林廷祥在今年年初，風光成為第一個贊助國內拳擊運動的創投基金，並催生第一場全國拳擊俱樂部聯賽，今天更公開表達扶植其他運動產業意願，並呼籲有志創業的國人不分年齡，發揮創意落實夢想，他將全力支持。

立勝盃全國拳擊俱樂部盃聯賽今年1月30日推出後一炮而紅，並吸引其他創投基金的高度興趣，林廷祥也忙著「超前部署」，瞄準其他運動產業，因他是滑水國手出身，代表國家參加過多次世界滑水錦標賽，常存回饋之心，對投資運動產業興緻最高，他說：「人要惜福、感恩，我在1981至85年多次代表國家出國比賽，當年出國很困難，因為投身運動比其他人更早看到廣闊的世界，對我的人生觀及經營企業的理念幫助很大。」

體育讓林廷祥多了一扇觀天下的視窗，後來赴美留學且經商有成，成為國內極少數具有運動員身份的企業家，10多年前回頭擔任中華民國滑水協會理事長，為國內滑水運動帶來嶄新氣象，採用治理上市上櫃公司的標準推展體育，包括財務透明、會計師簽證、製作損益表等，在他上任前滑水協會沒有比賽船艇，現在多達20艘，淡水河沿岸的滑水場隨處可見，滑水運動人口累積上萬人以上，都是其建樹。

林廷祥補充，人類生存需要空氣、水和陽光三要素，企業成功經營也得具備資金、水、管理三要素，天使創投基金就是先解決資金問題，他的投資標準除了審核營運企劃書外，經營者的誠信及現金流的運用更是高標準考核。

辦立勝盃全國拳擊俱樂部盃聯賽的威爾力斯公司為前體育署副署長彭臺臨創辦，也是德立斯科技天使創投基金2.0投資的第四家公司林廷祥表示：「當年彭臺臨推展運動魄力十足，雖然年近70但觀念先進，帶領的團隊具備專業與熱忱，符合我們投資標準。」

為了迎合創業者不同的需求，德立斯科技天使創投基金2.0一年來已經增加2.1、2.2、2.3等三個版本，包括贊助資金或提供場地等不同的方案，林廷祥希望每一季都有新的投資標的，幫助有心人創業，「只要有心創業都可以申請，沒有年齡的限制，他們的成功就是我的成功。」

(中時 )