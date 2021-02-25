紐約州長郭謨在新冠疫情爆發後，以尊重科學、理智冷靜的形象，在民主黨陣營聲譽鵠起。郭謨每天透過疫情報告與民眾交流，與輕忽疫情的前總統川普相比，成為安定民心的力量。但他的昔日重要幕僚波伊蘭（Lindsey Boylan），繼去年12月之後，再度出面控訴這位人氣州長，在兩人一對一開會時，「想盡各種方法」對她毛手毛腳、親吻她。

波伊蘭曾任紐約州經濟機構的幕僚長，她24日在寫作平台Medium發文，痛罵郭謨在她2015年獲任命後，就對她展現「令人不舒服」的興趣。波伊蘭寫道，長官告訴她，州長「煞到我」。郭謨還把他與自己前緋聞女友麗莎薛爾姿相提並論，稱波伊蘭更美，還在其他同事面前，直呼她「麗莎」，令波伊蘭覺得「有夠沒水準。」

波伊蘭去年12月已在推特發文，控訴自己遭郭謨性騷擾多年。當時遭郭謨否認，稱這並非事實。波伊蘭這回乾脆發長文，把詳情一次說清楚，也再次被郭謨辦公事否認，稱波伊蘭所指州長的不當行為「都是錯誤的指控」。

波伊蘭指出，2017年10月在州長專機上，郭謨坐她對面，膝蓋幾乎與她的相碰觸，他的新聞助理在她右邊，後面站著一位州警，而郭謨還建議她一起玩脫衣撲克。

但郭謨的新聞秘書吉洛瓦德表示，波伊蘭關於那趟飛行的記憶都是錯的，因為飛行紀錄和她所指，在機上的人員並不符合。

波伊蘭寫道，她一直想替郭謨的舉止開脫，但她與郭謨在他紐約市辦公室開會時，被他強吻後，她就無法再原諒他。波伊蘭並稱，郭謨不止對她，也對其他人毛手毛腳，「他在州政府創造一種霸凌與性騷擾非常普及的文化。」

(中時 )