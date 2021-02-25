日本政府多名消息25日對媒體透露，2年多前日本海上自衛隊曾有2架P-3C巡邏機航經南海的菲律賓專屬經濟區內的美濟礁(Mischief Reef)上空，遭到中國抗議「擅自通過」其擁有主權的南海領土，日方則反駁稱中方是「限制飛行自由」。

據《共同社》報導，日本官方消息人士說，日本不認可中國在南海的單方面主權主張，堅持飛行自由。而且，P-3C在過去3年中曾多次在美濟礁附近飛行，現在日中兩國圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）在東海對立的形勢下，雙方在南海也相互制約的實際狀況顯現。

報導指出，2018年8月日在南海上空飛行的2架巡邏機，當時是參加在非洲東部索馬里近海亞丁灣的打擊海盜活動，於部隊交接後返國，途中為躲避積雨雲而通過了「雖然不是正上方，但相當接近（美濟礁之處）」。官方消息人士說，日方事前有取得菲律賓航空部門的同意，但未向中國通報。

當時中國正在探討要在南海上空設置防空識別區，主張對附近海域和空域擁有主權，因此向日本提出抗議。日本反駁稱，美濟礁不存在領海和領空，「必須保障上空的飛行自由」。日方還強調，氣象條件帶來「不可抗力」情況，但中國並未接受。

報導指出，日方P-3C巡邏機當時拍攝了美濟礁的照片。此前不久的2018年5月，美國媒體曾報導中國在美濟礁等人造設施上部署了反艦巡航導彈和地對空導彈。

日本今年1月在給聯合國的照會中，再度主張了美濟礁周邊的「飛行自由」。近幾年來，美國艦船多次在南海實施「航行自由」行動，中國對此表示反對。

(中時新聞網)