光寶今日舉行法說會，第四季受到新台幣兌美元匯率大升與提列9億元呆帳準備損失影響，第導致第四季營益率大幅滑落至4.4％，營業淨利比上一季腰斬、並比去年同期減少29％，第四季稅後獲利僅有20.08億元，季減33％、年減17％，EPS為0.86元。

光寶也公布2020年財報，全年毛利率和營業淨利率為17.4％、6.5％，分別年增2個百分點及1.2個百分點，稅後淨利達100.16 億元，EPS為4.31元，創下近20年來最高，經由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季淨現金部位持續攀升至466億元。

展望第一季，光寶科表示，在雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆記型電腦以及遊戲機與電競類等市場需求持續提升下，首季營收、毛利率、營益率不僅將比去年同期成長，更可望優於去年第四季。

光寶科董事會今日也通過，2020年度配發每股現金股利達為3.4元，配息金額亦創高，配息率達79％、現金殖利率 6％，維持歷年來持續高配息政策與高現金殖利率。

(工商 )