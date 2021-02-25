美國勞工部25日公布上周初領失業金人數為73 萬人，遠優於市場預期的82.5 萬人，創下去年12月以來最佳紀錄，同時美國2020年第四季GDP成長率達4.1%，符合市場預期，然而，受到美國10年期公債殖利率走揚，正一步步逼近1.5%門檻，美股周四開盤下跌5.92點、以31,955.94點開出，隨後跌勢擴大，電動車大廠則是受到稍早加州傳出Model 3生產線停擺衝擊，股價下跌超過3%。

截至台灣時間25日晚間10點35分，道瓊工業平均指數平盤震盪、上漲4.98點或0.016%、暫報31,966.84點；標普500指數下跌3.00點或0.076%、暫報3,922.43點；那斯達克指數點下跌12.23點或0.090%、暫報13,585.74點；費城半導體指數下跌28.50點或0.90%、暫報3,155.24點。

4大科技巨頭開盤股價漲跌不一，特斯拉股價跌勢收斂、下跌美元或0.88%、暫報735.50美元。台積電ADR股價下跌0.91美元或0.69%、暫報131.39美元；聯電ADR股價上漲0.18美元或1.79%、暫報10.23美元。

美國就業市場數據帶來好消息，但美股卻未受到激勵，主要是美國10年期公債殖利率被視為無風險資產利率指標，然而美債長天期殖利率在去年下半年就開始回升，甚至在近期突破去年2月以來高點，雖離歷史數據還有很大一段差距，但已經比市場預期提早很多時間發生，讓投資機構對於資本利得的風險性資產所投入的資金，可能會提早撤離並回流債市。

不過，美國聯準會主席(Fed)鮑爾強調，美國經濟前景仍充滿不確定性，在經濟復甦的道路上不平順，將持續透過寬鬆政策讓美國經濟復甦，並支持美國就業市場回歸正常水位。

(中時新聞網)